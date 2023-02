Venezuela dejó en el terreno a Dominicana en la Serie del Caribe

El venezolano Orlando Arcia, a la izquierda, reacciona después de poner out al dominicano Ramón Hernández en la segunda base en la Serie del Caribe en Caracas, Venezuela, el domingo 5 de febrero de 2023. ( FÉLIX LEÓN )

Los venezolanos Leones de Caracas dejaron en el terreno a los dominicanos Tigres del Licey por 3-2 en 12 entradas, en el partido que cerró la cuarta jornada, la madrugada de este lunes, de la Serie del Caribe que se disputa en la capital bolivariana.

José Rondón bateó sencillo productor al cierre de la entrada 12 ante los envíos de Lisalverto Bonilla para así definir un partido digno de los principales suministradores de talentos a las Grandes Ligas.

Los anfitriones mejoraron su marca a 3-1, en tanto que los dominicanos ahora tienen 2-2 en el torneo que reúne a ocho países y donde los cuatro mejores de la fase preliminar avanzarán a la semifinal.

César Valdez lanzó seis episodios impecables. El derecho trabajó en seis episodios donde solo toleró tres imparables y recetó cuatro ponches. Erick Leal estuvo a la altura como rival con seis innings de cuatro hits, una base y seis ponches.

Los quisqueyanos tuvieron una gran oportunidad de abrir la pizarra en el noveno. Robinson Canó abrió con doblete al izquierdo ante Anthony Vizcaya y Ramón Hernández recibió boleto. Pero Vizcaya se creció ponchando a Henry Urrutia, Mel Rojas Jr., y Kelvin Gutiérrez.

Los bolivarianos la tuvieron más cerca al cierre del noveno. Yennsy Díaz comenzó la entrada transfiriendo a Alí Castillo, Wilfredo Tovar se sacrificó con toque para mover al corredor y Danry Vásquez recibió boleto intencional. José Offerman envió a la lomita a Jonathan Aro, quien dominó a Isaías Tejada con elevado al derecho, luego dio base a Oswaldo Arcia y ponchó a Hernán Pérez para acabar con la amenaza.

En el décimo, Gutiérrez comenzó la entrada en segunda, Webster Rivas, tras fallar en dos intentos de toques, sacó rodado por segunda que movió al corredor, un wild pitch de Vizcaya dio lugar a que entrara la primera vuelta dominicana.

Junior Lake recibió boleto, Gustavo Núñez disparó hit al izquierdo, pero Emilio Bonifacio y Ramón Torres se poncharon.

Ante Jairo Asencio, los sudamericanos iniciaron el décimo con Hernán Pérez en segunda, José Rondón disparó imparable al central que remolcó el empate, Wilson Ramos le pegó hit por el izquierdo, Arcia falló con elevado al left field y Alí Castillo sacó elevado al central que Bonifacio atrapó en el suelo y le permitió lanzar a segunda para completar la doble matanza.

En el inning 11 antillano, ante Ricardo Pinto, Torres arrancó en segunda como corredor fantasma, Ramón Hernández se ponchó, Urrutia despachó sencillo profundo contra la pared del derecho que llevó la segunda vuelta al plato. El cubano tuvo que salir con señales de molestias y entró a correr Michael de León, Rojas Jr., entregó el segundo out con rola a segunda y Gutiérrez fue transferido.

Pinto trató de sorprender a De León en segunda y envió la pelota al jardín central, el corredor dominicano se movió a tercera y en su intento de anotar fue puesto out para cerrar el capítulo.

En el 11 venezolano, ante Lisalverto Bonilla, Alí Castillo arrancó en segunda. Wilfredo Tovar falló con rola por el campo corto que impidió se moviera el corredor, Danry Vásquez sacó elevado profundo al central que Bonifacio atrapó, pero al lanzar al cuadro Gustavo Núñez no retuvo y Castillo pudo anotar desde segunda la vuelta del empate e Isaías Tejeda se ponchó.

En el capítulo 12 dominicano, con Gutiérez en segunda, Rivas sacó piconazo al lanzador que lanza a tercera para hacer el out, Lake conecta rodado por el campo corto que Orlando Arcia no pudo manejar, Núñez logró rola que forzó el out en segunda y la entrada cerró con Bonifacio sacando globo a tercera.

Al cierre del 12, los locales iniciaron con Tejeda en la intermedia y Bonilla se mantuvo en el montículo visitante, Ángel Reyes bateó rola por tercera que exigió a Gutiérrez lanzarse al suelo, tomar y hacer el out en la inicial, Hernán Pérez consiguió rola que Ramón Torres no pudo manejar y luego José Rondón sacó hit al central que remolcó la vuelta de la victoria.

Una asistencia de 34,276 aficionados se dio cita al estadio Monumental Simón Bolívar para presenciar el encuentro.

El Licey se mide este lunes a la representación de Panamá a partir de las 2:00 de la tarde en el estadio Fórum de La Guaira.