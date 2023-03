Dodgers pierden a Lux toda la campaña por lesión

Gavin Lux no ha mirado el video de la lesión que le privó de la oportunidad de ser el campocorto titular de los Dodgers de Los Ángeles en la próxima temporada.

Tampoco tiene planes de verlo.

Lux se perderá toda la campaña debido a la ruptura de los ligamentos de la rodilla derecha. El pelotero se lastimó mientras corría por las bases en un entrenamiento de pretemporada.

A sus 25 años, había llegado al campamento como el candidato principal para sustituir a Trea Turner como el principal campocorto de los Dodgers.

“Ésa es una de las partes más difíciles”, dijo Lux el martes, mientras contenía las lágrimas y se apoyaba en las muletas dentro de la instalación del club en Glendale, Arizona. “Pienso que cualquier pelotero soñaría con jugar como campocorto de los Dodgers de Los Ángeles”.

Lux se lastimó el lunes cuando corría entre segunda y tercera en un duelo de pretemporada ante San Diego, tratando de avanzar en una roleta por el lado de la antesala. Tras agacharse para evitar que lo golpeara un tiro a segunda, dio un par de pasos antes de que la rodilla derecha se le doblara de una manera anómala, hacia fuera.

El corredor se tambaleó antes de caer. Relató que había sentido un chasquido en la pierna, antes de que se le adormeciera.

“Pienso que los spikes se me atoraron un poco en la tierra, y la pierna se desacomodó de una forma un poco rara hacia fuera, arqueándose... Fue una cosa escalofriante, no sé siquiera si se pudo haber evitado en realidad. En retrospectiva, creo que habría sido mejor que el tiro me pegara en la nariz”.

Reclutado por los Dodgers en el draft amateur de 2016, Lux jugó nueve duelos como campocorto la temporada pasada, cuando bateó para .276 con seis jonrones y 42 impulsadas en 129 compromisos, principalmente en la segunda y algunos en el jardín izquierdo.

Lideró la Liga Nacional con siete triples.

Turner se marchó como agente libre a Filadelfia en el invierno. Corey Seager se había ido un año antes, a Texas.

Ahora se espera que el venezolano Miguel Rojas juegue la mayor parte del tiempo en el campocorto, con Chris Taylor como otra opción. Rojas, de 34 años, fue adquirido a Miami en enero, mediante un canje.

AL CLÁSICO CON JAPÓN

Shohei Ohtani lanzó dos innings y un tercio en su única salida de pretemporada con los Angelinos de Los Ángeles, antes de incorporarse a la selección japonesa que disputará el Clásico Mundial de Béisbol.

Ohtani repartió un par de ponches y entregó dos boletos, pero no tuvo problemas con sus lanzamientos ni con el nuevo reloj de pitcheo.

El astro, quien inauguraría la temporada con Los Ángeles, no bateó.

“La meta principal de hoy fue sentir todos mis lanzamientos. Estuve bien con todos”, dijo Ohtani. “Quería relajarme, y estoy satisfecho”.

QUINTNA APRESURADO

El zurdo veterano José Quintana se sintió un poco apurado en su debut de pretemporada con los Mets de Nueva York. Permitió cuatro extrabases y cinco carreras, al obtener sólo un par de outs en 30 pitcheos ante Houston.

Quintana admitió que se apresuró al comienzo de su apertura, pues estaba consciente del nuevo reloj de lanzamientos.

“Traté de hacerlo a tiempo. Tuve que ser más agresivo y no me preocupé por el reloj”, indicó.

A sus 34 años, Quintana firmó un convenio de dos años y 26 millones de dólares con los Mets. Tiene previsto cumplir una apertura más en la pretemporada antes de marcharse para representar a Colombia en el Clásico Mundial.