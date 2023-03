Reacciones ante la derrota dominicana en el Clásico Mundial

La astilla entró muy profunda. Y sacarla, le tomará a República Dominicana unos tres años. Todo viene, después del triunfo del "no-favorito" Puerto Rico en el partido que ganó a República Dominicana la noche del miércoles.

Simpatizantes del juego compartieron sus consideraciones sobre las razones de la derrota dominicana ante los boricuas que, en el duelo histórico, iguala la serie 3-3.

Los seguidores expresaron sus opiniones basados enla pregunta que hizo Diario Libre ¿Por qué crees usted que perdió el equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol?, la cual formuló a través de las redes sociales, Twitter e Instagram.

? |#ClásicoMundial2023| Sea usted el jurado y comparta su opinión



¿Por qué cree usted que perdió el equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol?#DiarioLibre #ClasicoMundialDeBeisbol #WorldBaseballClassic2023 #Dominicana #PlatanoPower pic.twitter.com/ojDvUR93Hk — Diario Libre (@DiarioLibre) March 16, 2023

Estas son algunas de las respuestas de los seguidores, que emitieron sus opiniones en Twitter:

"1) Falta de jugadores eficientes en el lineup : Adames, Segura. 2) Ausencia de jugadores en el evento : Vladimir Guerrero jr , Emilio Bonifacio , Jorge Polanco, José Ramirez, Tatis jr , Oneil Cruz. 3) Pocos catchers.



4) Dirigencia poco estratégica", escribió Jason de la Rosa en su cuenta @IngJasonDeLaRo1.

"No tenían dirección ni plan de juego. "hicieron los pichers", con que el dirigente mandara a esperar el primer strike era suficiente", planteó Luis Corcino, en su cuenta @lcorcino.

"Pensaron que por nombre solamente iban a entrar a los finales, y los finalizaron", dice @LeGoXaero, quien firma como LeGoXaero.

"No hay que analizar nada simplemente no se bateó cuando había gente en basé punto y bolita", es la opinión de Roberto Oviedo en su cuenta @RobertoOviedo64.

Sky Purple, detalla tres puntos: "1. Manager y gerente no aptos para torneos cortos. 2. Se llevaron de nombres en lugar de llevar peloteros que estuvieran ready como los de la pelota invernal. 3. Todos buscaban grand slam en lugar de poner gente en circulación. No hubo toques, robo de base, no había dinamismo", que se lee en su cuenta @Sky_Purple0.

Rafael García Bidó, en su cuenta @rgarciabido, dice: "Porque contra los equipos buenos ni batearon ni picharon. 3 a 10 carreras el resultado".

Luisa Croussett, se unió al tema con su análisis: "Un equipo que todavía a inicio del torneo estaba confirmando gente, por muchos nombres que tuviera, no conformaron un EQUIPO, por mucho deseo de ganar, no fueron bien dirigidos y a eso se añade, que los demás jugaron mejor y aprovecharon todos los errores de los favoritos", se lee en @Luisacroussett.

Con el nombre de ALBERT c.08, a través de su cuenta @alberto35106375 ofrece su punto de vista: "Por payasos fue que perdieron, desde que yo vi que perdieron por 0 (cero) al equipo de Minnesota, me dije, ese equipo no va para parte".

"Mala dirección ejecutoria de Linares (mánager). Los estelares no realizaron su trabajo", observa Jose Ramon Suarez De Js., en su cuenta @JoseRamonSuarez.

En Instagram

"El mánager le quedo grande el puesto de ser dirigente de un equipazo como el que teníamos…… los numero que tuvo en la lidom…. No mienten", señala juniordlacruz6.

Nikaurys Núñez ofrece su versión: "Mi papá dice, que la mejor forma de ganar una apuesta, es ir a al oponente y jugarte en contra; eso hizo el mánager. No tuvimos mánager, esos muchachos estaban por su cuenta... Manda unos bateadores que lo que querían eran brillar con un jonrón, eso no se hace. El creernos la película nos salió caro", señala en nicanuz30.

Angelica Santana, en angelicast2105 sostiene una breve opinión: "No supo alinear a los muchachos".

Otra: "Por la falta de actitud y estrategia del manager Linares, entiendo que usted se base en las analíticas para el primer juego, ya luego ponga los muchachos a jugar según su desenvolvimiento, el lineup que armó nunca tuvo sentido… si Soto está garantizando un hit mínimo por juego ponlo de 3ro… muchachos como Ketel y Adames ponlos de primero…Manny 2do, etc… el manager se durmió del lado de las analíticas y en este tipo de torneo tienes que ver otros factores más influyentes que unos números….pero nada a esperar 2026!" escribe Edwards Bueno, en su cuenta de IG, edwardsbueno.

Willian Perez señala: "Todos tienen derecho a ganar, ahí se jugó buena pelota, esa gente sacan su tiempo para representar y hay que estar orgullosos de ellos siempre", señala en su cuenta im_willian26.