Padres asignan por designación al dominicano Nelson Cruz

SAN DIEGO (AP) — Los emproblemados Padres de San Diego asignaron al dominicano Nelson Cruz por asignación el martes y pusieron al derecho Michael Wacha en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el hombro.

Cruz, de 43 años, está jugando con un contrato de un año y tenía un promedio de bateo de .245, con .283 porcentaje de en base. Tiene cinco jonrones y 23 empujadas.

Los Padres firmaron al pelotero elegido siete veces al Juego de Estrellas en el receso de campaña como bateador designado y como líder en el clubhouse.

El equipo inició la temporada con aspiraciones a alcanzar la Serie Mundial tras disputar la serie de campeonato de la Liga Nacional el año pasado, pero ha tenido problemas ofensivos y está estacando en el cuarto lugar del Oeste de la Liga Nacional, siete juegos por debajo del .500 y 11 duelos por detrás de los Diamondbacks de Arizona.

Los Padres llamaron al zurdo venezolano José Castillo, al derecho Matt Waldron y al infielder Matthew Batten del equipo de El Paso de la Triple-A y enviaron al dominicano Domingo Tapia a El Paso.

The Padres came into the season with World Series aspirations after reaching the NL Championship Series last season, but have struggled offensively and are mired in fourth place in the NL West, seven games under .500 and 11 games behind the Arizona Diamondbacks.

The Padres also recalled left-hander José Castillo, right-hander Matt Waldron and infielder Matthew Batten from Triple-A El Paso and optioned right-hander Domingo Tapia to El Paso.