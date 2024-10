NBC Sports Boston define a Juan Soto como un "carnicero" a la defensa

Que Juan Soto haya terminado entre los más votados para el premio al Guante de Oro no termina de llamar la atención. En un artículo en NBC Sports Boston, John Tomase hace duras críticas al guardabosque dominicano, al que define como " un carnicero" y sugiere que el venezolano Wilyer Abreu, de los Medias Rojas debe ganar de forma unánime.

De la novena de Boston hubo dos finalistas, Abreu y el jardinero central Jarren Duran.

"Duran probablemente perderá ante Daulton Varsho de Toronto, un misil intrépido que lideró la liga en carreras salvadas por la defensa (más-29). Es suficiente que Duran haya sido nominado dadas sus dificultades al principio de su carrera, pero también es cierto que probablemente sea solo el segundo mejor jardinero central de su propio equipo. Si no se hubiera abierto una grieta enorme en el campocorto, Ceddanne Rafaela podría haber ganado la nominación de Duran", escribió Tomase.

"El jardín derecho es una historia diferente. No solo debería ganar Abreu, sino que debería ser unánime".

"Su competencia es el jardinero de los Angelinos Jo Adell, un ex prospecto top cinco con métricas medianas, y mucho más confuso, la superestrella de los Yankees Juan Soto, quien es, para decirlo amablemente, un carnicero".

"En un tono similar al de Derek Jeter, que cada año recibe nominaciones al Guante de Oro a pesar de ocupar el último lugar en las métricas defensivas, Soto fue honrado a pesar de terminar en el puesto 36 entre los jardineros derechos de las Grandes Ligas en outs por encima del promedio con menos-4. Abreu, por su parte, empató en primer lugar con más-7, pero olvídese de los números y simplemente observe a cada uno de ellos jugar", plantea Tomase.

"Abreu patrulló el jardín derecho de Fenway Park con un estilo que recuerda a los que asociamos con la posición. Leía los ángulos como Dwight Evans, lanzaba como Mookie Betts y sacrificaba su cuerpo como Trot Nixon. (Si no me cree en ese último punto, mire esta atrapada casi perfecta de nuevo)".

"Si Betts jugó en el jardín derecho con un estilo desenfadado al estilo de Deion Sanders, Abreu es más bien un Steve Atwater rudo, que ataca la posición con pura fuerza de voluntad".

"Compárese con Soto, cuyo atributo principal es un brazo preciso. Compiló 10 asistencias, una más que Abreu, pero por lo demás se vio abrumado incluso por el modesto jardín derecho del Yankee Stadium, dejando que las pelotas pasaran rutinariamente por encima de su cabeza mientras malinterpretaba a los demás al batear y calculaba mal sus saltos".

"No es nada nuevo. Soto siempre ha sido considerado un jardinero por debajo del promedio. En 2021, su valor de carreras de fildeo se ubicó en el primer percentil de la liga, que es lo peor que se puede conseguir sin decimales. Incluso si ya no es tan malo, ciertamente no es bueno, lo que hace que su nominación al Guante de Oro sea aún más confusa".

"Adell al menos cubre mucho terreno y tiene un brazo fuerte, aunque sus métricas avanzadas fueron mediocres. En un año malo para los jardineros derechos de la Liga Americana, sin Ichiro para reclamar claramente uno de sus 10 Guantes de Oro, se puede argumentar que Adell al menos se ganó la nominación. Soto es mucho más incompleto".

"Eso deja a Abreu, quien merece el premio, sin lugar a dudas".