Un mes y adiós: la nueva realidad de los refuerzos y prospectos en LIDOM

Carter Jensen participó en nueve partidos con las Aguilas Cibaeñas en la temporada de béisbol invernal dominicana 2025-26. ( FUENTE EXTERNA )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) avanza hacia en el segundo tramo del calendario de la Serie Regular con una realidad que dejó de ser una tendencia para convertirse en norma: los rostros de Grandes Ligas, aquellos nombres que provocaban grandes asistencias en los estadios a finales de los años 90 y principios de los 2000, prácticamente se han extinguido en nuestro béisbol.

Entre planes de desarrollo, limitaciones de las organizaciones y calendarios más estrictos, el talento importado y los prospectos locales reducen al mínimo su presencia en nuestro torneo y definitivamente nuestra pelota cambió sin anunciarlo.

Lo que antes era un ritual —la llegada tardía de estrellas dominicanas como preparación para el round robin o la serie final— se ha convertido en un recuerdo.

Hoy, ver a un jugador establecido de MLB en uniforme de invierno es una rareza.

La dinámica ha cambiado, pero no por decisión de los equipos dominicanos, sino por una mezcla de factores que nacen en el béisbol organizado. Aunque la celebración del Clásico Mundial de Béisbol en el mes de marzo del año próximo genere algunas excepciones.

El fin del refuerzo de "año completo"

Hace un par de décadas, los clubes de la liga apostaban por refuerzos que permanecían casi todo el calendario y que eran despedidos por bajo rendimiento.

Algunos se quedaban hasta el Día de Acción de Gracias, otros extendían su estadía sin que sus fechas de salida se hicieran públicas, pero lo habitual era ver extranjeros que llegaban para cumplir compromisos largos y retribuir con estabilidad a sus equipos. Ese esquema ya no existe.

En la temporada 2025-26, el primer mes de acción —que se cumplió el pasado sábado 15 de noviembre— marcó nuevamente el punto de partida para una oleada de despedidas.

Carter Jensen, uno de los principales prospectos de los Reales de Kansas City, ya se marchó. Jordan Lawlar, joya del sistema de los Diamondbacks, tomó la misma ruta.

"Después de debutar en Grandes Ligas en el último mes de la temporada y no jugar todos los días quería venir aquí para tomar los turnos extra y jugar detrás del plato", le dijo Jensen a Diario Libre.

El receptor de 22 años de edad es el principal prospecto de los Reales y llegó al país precedido de ser un gran jugador ofensivo, terminó con una línea ofensiva de .300/.391/.500 en 60 turnos al bate en los que conectó tres vuelacercas remolcó 13 vueltas y anotó 12.

En los circuitos minoritarios tuvo una línea de .290/.377/.501 con 20 vuelacercas, 76 remolques y 72 anotadas en 472 turnos al bate.

En sus nueve partidos con las Aguilas tuvo una línea de .207/.351/.276 anotó tres vueltas y empujó seis con dos dobles.

De su lado, Lawlar participó en 11 encuentros y no pudo producir para los Tigres, terminó con una anotada y tres remolques, y se ponchó en 18 ocasiones.

"Aprendí a jugar nuevas posiciones, es la primera vez que juego en el jardín central en mi carrera, tuvo oportunidad de tener algunas repeticiones ahí, enfocándome en crear una rutina, esa era mi meta principal", expresó en conversación a este diario.

Ambos cumplen el patrón que las organizaciones de MLB han impuesto: enviar a sus jóvenes talentos a Lidom para cuatro o cinco semanas de juego competitivo, antes de retirarlos para descanso o preparación privada.

Prospectos dominicanos: otro ciclo limitado

El cambio no afecta solo a los extranjeros. Los prospectos dominicanos que pertenecen a organizaciones fuertes también ven reducido su tiempo de acción al primer mes del torneo. La instrucción es similar: jugar, ajustar, exponer, evaluar... y volver al plan interno del club de MLB.

Lo que antes era una ventana extendida para que las promesas locales se foguearan en un ambiente de presión real, ahora se concentra en 20 a 25 partidos. Terminada esa cuota, los permisos cesan y los equipos de Grandes Ligas retoman el control.

La era sin estrellas de MLB

El resultado es evidente: las estrellas dominicanas ya no ven la pelota invernal como un escenario necesario. La combinación de cargas de trabajo, contratos millonarios, métricas de fatiga y riesgo, además de acuerdos colectivos más estrictos, ha convertido la participación de figuras de renombre en una excepción.

En los años recientes, apenas un puñado de ligamayoristas establecidos ha estrenado uniforme invernal. Lo que antes era una muestra de compromiso y preparación, hoy se percibe como un riesgo innecesario.

Un producto que se reinventa

Ante este panorama, Lidom se ha visto obligada a rediseñar su narrativa. Ahora vende desarrollo, competitividad temprana y la emoción de ver a figuras que —aunque no sean estrellas de MLB— representan el futuro inmediato del béisbol.

El público ha ido asimilando la idea de que el talento de más alto perfil no necesariamente estará disponible en diciembre o enero. La expectativa tradicional del "refuerzo para el round robin" ha ido cediendo espacio a un enfoque más pragmático: ganar temprano con quienes están disponibles.

La nueva normalidad

La pelota dominicana sigue siendo un torneo intenso, seguido y emocionalmente cargado. Pero su composición ha cambiado. Los refuerzos duran un mes; los prospectos dominicanos, lo mismo; los ligamayoristas apenas aparecen. El calendario avanza, pero la estructura ya es otra.

El viejo invierno de figuras que aterrizaban al final para empujar a sus equipos hacia la corona pertenece al pasado. La nueva realidad es un torneo que arranca con nombres prometedores, brilla durante cuatro semanas y después se reinventa para completar su ruta hasta enero.

LIDOM, como siempre, se adapta. El béisbol cambia, y con él, también su invierno.