Fuentes: Gary Sánchez acuerda contrato de un año con los Cerveceros

Gary Sánchez firmó un contrato con los Cerveceros de Milwaukee ( FUENTE EXTERNA )

El receptor veterano Gary Sánchez llegó a un acuerdo por un contrato de un año y 1.75 millones de dólares con los Cerveceros de Milwaukee, de acuerdo con múltiples reportes.

Detalles del contrato y desempeño de Gary Sánchez

El New York Post informó primero sobre el pacto el miércoles.

Sánchez, de 33 años, jugó para Milwaukee en 2024, temporada en la que bateó .220 con porcentaje de embasarse de .307, conectó 11 cuadrangulares y remolcó 37 carreras en 89 partidos. En ese rol, fue suplente del receptor dos veces All-Star William Contreras y también vio acción ocasional como bateador designado.

Dos veces All-Star, Sánchez militó el año pasado con los Orioles de Baltimore, con quienes registró promedio de .231, OBP de .297, cinco jonrones y 24 impulsadas en 29 encuentros.

En su carrera, Sánchez presenta línea ofensiva de .224 con OBP de .309, además de 189 jonrones y 509 remolcadas en 859 juegos de temporada regular. Ha jugado con los Yankees de Nueva York (2015-21), Mellizos de Minnesota (2022), Mets de Nueva York (2023), Padres de San Diego (2023), Cerveceros y Orioles.

Composición actual del roster de receptores de Milwaukee

En 2016 finalizó segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Americana, solo por detrás de Michael Fulmer, de Detroit. Sánchez fue seleccionado al Juego de Estrellas de la Liga Americana con los Yankees en 2017 y 2019.

Antes de este movimiento, los únicos receptores en el roster de 40 jugadores de Milwaukee eran Contreras y el prospecto de 23 años Jeferson Quero, quien aún no ha debutado en las Grandes Ligas.

Los Cerveceros también firmaron el mes pasado al receptor Reese McGuire con un contrato de ligas menores e invitación a los entrenamientos del equipo grande.

McGuire, que cumplirá 31 años el 2 de marzo, bateó .226 con OBP de .245, nueve jonrones y 24 impulsadas en 44 partidos con los Cachorros de Chicago la temporada pasada.