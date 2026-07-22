Los Orioles colocan a Samuel Basallo en la lista de lesionados por 10 días

El panorama se torna gris para la receptoría de los Orioles de Baltimore, que este miércoles anunciaron de manera oficial el ingreso del cotizado novato dominicano, Samuel Basallo, a la lista de lesionados de 10 días.

La organización confirmó que el receptor padece de una inflamación en su hombro derecho, una baja sensible que obliga al cuerpo técnico a reajustar sus planes de manera inmediata.

El movimiento en el roster de los Orioles se ha hecho de forma retroactiva al pasado lunes. Para cubrir el espacio dejado por el máscara quisqueyano, la gerencia de Baltimore tomó la decisión de llamar desde la sucursal Triple-A de Norfolk al jardinero derecho boricua Johnathan Rodríguez, quien buscará aportar profundidad al banquillo de la escuadra naranja.

La noticia de la lesión cae en el peor momento posible, ya que Baltimore se encuentra jugando sin su receptor estelar, Adley Rutschman, quien también se encuentra fuera de acción por problemas físicos.

Con la baja del criollo, la posición detrás del plato queda bajo la responsabilidad de Sam Huff, quien tuvo que asumir la titularidad de emergencia en el inicio de la serie frente a los Medias Rojas de Boston.

A sus 21 años, Basallo tiene su primera campaña completa con solidez y consistencia en el exigente escenario de las Grandes Ligas.

En los 86 compromisos en los que había visto acción, el receptor dominicano acumulaba un promedio de bateo de .241, respaldado por una notable cuota de poder que incluye 16 cuadrangulares y 46 carreras carreras remolcadas para la causa de su equipo.

Las alarmas se encendieron el pasado domingo durante el último compromiso de la serie frente a los Astros de Houston, cuando el pelotero dominicano tuvo que abandonar el terreno de juego tras manifestar las primeras molestias en la zona afectada.

Debido al dolor, Basallo no pudo ver acción en el primer choque ante Boston, en una jornada donde las condiciones climáticas también afectaron el calendario al suspenderse por lluvia el encuentro del martes por la noche.

Por su parte, el recién ascendido Johnathan Rodríguez, de 26 años, intentará romper el hielo con el madero tras no conseguir imparables en sus primeros siete turnos de la campaña con el equipo grande. Rodríguez cuenta con experiencia previa en Las Mayores tras haber disputado 44 partidos con los Guardianes de Cleveland entre las temporadas de 2024 y 2025, donde registró una media de .176 con un par de vuelacercas.