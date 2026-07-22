Bobby Witt Jr. va a lista de lesionados por primera vez en su carrera

El campocorto de los Kansas City Royals, Bobby Witt Jr., ha ingresado a la lista de lesionados por primera vez en sus cinco años de carrera debido a una rigidez en la parte baja de la espalda.

Situación médica

Witt fue colocado en la lista de lesionados de 10 días este miércoles, con efecto retroactivo al martes. Como movimientos correspondientes en el roster, los Royals convocaron al infielder Andrew Velazquez desde Triple-A Omaha y transfirieron al lanzador derecho Stephen Kolek a la lista de lesionados de 60 días.

Tras haberse quedado en la banca el domingo contra los San Diego Padres, Witt tuvo que abandonar el encuentro del lunes contra los San Francisco Giants por molestias en la espalda y no vio acción el martes.

"Es simplemente una de esas situaciones en las que, por la forma en que juego, no podía ser yo mismo allá afuera", declaró Witt a los periodistas. Ni siquiera podía estar al 50% de mi capacidad".

Witt, de 26 años, batea para .279 con 13 cuadrangulares, 39 carreras impulsadas y 30 bases robadas, cifra con la que lidera la Liga Americana. El pelotero participó a principios de este mes en su tercer Juego de Estrellas consecutivo, anotando en la primera entrada en la victoria de la Liga Americana.

Velazquez, quien reemplazó a Witt en el campo corto para el partido del miércoles contra los Giants, no jugaba en las Grandes Ligas desde 2023 con los Los Angeles Angels, habiendo militado en las filiales de Triple-A de varias organizaciones en los últimos años.