Toros y Estrellas intercambian a Rainer Núñez por Sandber Pimentel

Las Estrellas Orientales y los Toros del Este realizaron un cambio en Lidom ( CEDIDAS POR ESTRELLAS ORIENTALES )

Los Toros del Este y las Estrellas Orientales realizaron un cambio de jugadores nativos de cara a la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), mediante el cual el conjunto romanense adquirió al inicialista y jardinero Rainer Núñez, a cambio del bateador designado e inicialista Sandber Pimentel.

Núñez, de 25 años y oriundo de La Romana, va a la organización de su ciudad natal después de desarrollar sus primeras cuatro temporadas en Lidom con las Estrellas. El jugador fue reconocido como Novato del Año en la campaña 2022-23, cuando bateó para .263, con siete cuadrangulares y 18 carreras remolcadas.

En su trayectoria en la pelota invernal dominicana, Núñez acumula nueve jonrones y 36 carreras impulsadas. Desde su debut ocupa el tercer lugar entre los inicialistas en cuadrangulares, quinto en carreras remolcadas y quinto en hits, con 74.

El jugador también presenta buenos números cuando actúa en el Estadio Francisco Micheli, casa de los Toros, donde registra promedio de bateo de .306 y porcentaje de embasarse de .359 en 13 partidos.

"Continuamos trabajando en la conformación del roster. Es un bate derecho que brinda balance al número de opciones ofensivas que tendrá el dirigente temprano en la temporada", señaló Jesús Mejía, gerente general de los Toros, al anunciar la adquisición.

Con la llegada de Núñez, el conjunto taurino suma su tercera incorporación vía cambio durante la temporada baja, después de adquirir al infielder Enmanuel Valdez y al lanzador zurdo Reymin Guduán.

Pimentel regresa a las Estrellas

Para las Estrellas, el movimiento representa el regreso de Pimentel, quien fue seleccionado por la organización en el Draft de Novatos de 2015 y permaneció con el club durante sus primeras siete temporadas, desde 2016-17.

El bateador zurdo, que cumplirá 32 años en septiembre, pasó posteriormente por los Leones del Escogido y los Toros. Con estos últimos participó en 26 partidos durante la campaña 2025-26, en los que bateó .176, con tres carreras remolcadas y sin cuadrangulares.

De por vida en la serie regular de Lidom, Pimentel batea para .216, con nueve jonrones y 31 carreras impulsadas en 146 partidos. En postemporada registra promedio de .237, un cuadrangular y siete remolcadas en 25 encuentros.

Su regreso a las Estrellas se produce, además, mientras atraviesa una buena temporada ofensiva en la Liga Mexicana, donde batea para .273, con 21 cuadrangulares y 75 carreras impulsadas. En 2025 también tuvo una destacada actuación en ese circuito, con promedio de .324, 21 jonrones y 87 remolcadas.

Las Estrellas esperan aprovechar su experiencia y su capacidad de producir desde el banco y como bateador emergente, además del valor que representa contar con un bateador zurdo de poder en su alineación.

Los Toros y las Estrellas continúan así con la conformación de sus respectivos rosters con miras a la próxima temporada de LIDOM, cuyo inicio está previsto para el 16 de octubre.