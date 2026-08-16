Masataka Yoshida es llevado a lista de lesionados por Boston

Los Medias Rojas de Boston colocaron al bateador designado Masataka Yoshida en la lista de lesionados de 10 días el domingo debido a una distensión en el isquiotibial izquierdo.

Yoshida sufrió la lesión durante la tercera entrada de la victoria de Boston por 4-0 sobre los Pittsburgh Pirates el sábado. El jugador de 33 años se vio rengueando mientras corría hacia la segunda base para conectar un doble y luego abandonó el campo cojeando momentos después. Anthony Seigler lo reemplazó tras su salida.

No está claro cuánto tiempo podría estar fuera Yoshida, pero señaló que la última vez que se lesionó el isquiotibial mientras jugaba en Japón, la lesión lo mantuvo fuera de acción durante un mes.

Yoshida registra un promedio de bateo de .274 con cinco jonrones y 28 carreras impulsadas en 87 juegos en su cuarta temporada con los Red Sox.

«Sí, es una lástima», dijo Yoshida con respecto al momento de la lesión, según el reportero del equipo Ian Browne.

Se espera que Yoshida se someta a más pruebas cuando los Red Sox regresen a Boston para una serie de tres partidos contra los Arizona Diamondbacks a partir del lunes, según ESPN.

Movimientos oficiales

Los Red Sox también colocaron al relevista diestro Justin Slaten en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en su codo de lanzar. Registra una efectividad de 4.60 en 36 apariciones esta temporada.

En movimientos correspondientes, Boston convocó al infielder Mickey Gasper y al lanzador zurdo Raymond Burgos desde Triple-A Worcester.