El zurdo Max Fried es colocado en lista de lesionados por los Yanquis

Los Yanquis de Nueva York colocaron al zurdo y seleccionado al Juego de Estrellas, Max Fried, en la lista de lesionados de 15 días debido a una contusión ósea en el codo izquierdo, según anunció el equipo este lunes.

Lesión de Max Fried

Se trata de la misma lesión que envió a Fried a la lista de lesionados durante más de dos meses a principios de este año. No se anunció un plazo estimado para su regreso.

Fried, quien terminó cuarto en la votación para el premio Cy Young de la Liga Americana el año pasado, ha sido uno de los mejores lanzadores de los Yankees en su limitada participación de esta temporada.

El zurdo de 32 años registra una efectividad de 2.81, un FIP de 2.56 y un WHIP de 1.00, con 79 ponches y solo dos cuadrangulares permitidos a lo largo de 15 aperturas.

Situación de Carlos Rodón

La baja de Fried se produce pocas horas después de que Nueva York anunciara que Carlos Rodón será activado a tiempo para abrir el partido del martes contra los Baltimore Orioles.

Rodón lanzó por última vez el 28 de junio, cinco días antes de ser colocado en la lista de lesionados por una inflamación en el codo izquierdo.

Rodón continuará su proceso de adaptación y desarrollo en las Grandes Ligas y contará con un lanzador de relevo secundario (piggyback) detrás de él, según Gary Phillips del New York Daily News.

Los Yankees no han precisado quién cumplirá esa función. Will Warren estaba programado para abrir el martes y sería el candidato ideal para seguir a Rodón, aunque es posible que deba permanecer en la rotación tras la lesión de Fried.

Rodón, de 33 años, realizó dos aperturas de rehabilitación en ligas menores durante la última semana. Ponchó a siete bateadores y permitió dos imparables con 54 lanzamientos a lo largo de 4 entradas y un tercio en su última presentación de rehabilitación el pasado jueves con el equipo Doble-A de Somerset.

Rodón, quien finalizó sexto en la votación al Cy Young de la Liga Americana el año pasado, lanzó más de 170 entradas tanto en 2024 como en 2025. Sin embargo, ese desgaste le pasó factura.

Su recuperación tras una cirugía de codo en la temporada baja, sumada a una lesión en el talón de la corva sufrida durante los entrenamientos de primavera, retrasó su debut en 2026 hasta principios de mayo.

Rotación actual de Yankees

Tan solo ha realizado nueve aperturas este año, dejando una efectividad de 3.30, un FIP de 3.43 y un WHIP de 1.25, con 52 ponches y 26 bases por bolas.

La rotación de los Yankees consta ahora del favorito al Cy Young de la Liga Americana de este año, Cam Schlittler, el exganador del Cy Young Gerrit Cole, y el zurdo Ryan Weathers, además de Warren y Rodón.

Si Warren es movido al bullpen, las opciones para iniciar encuentros mientras Fried esté fuera incluyen a Elmer Rodríguez, Brendan Beck y Luis Gil, quienes se encuentran lanzando en Triple-A.

Nueva York se ubica en la segunda posición de la División Este de la Liga Americana, a pesar de haber perdido por períodos prolongados a piezas fundamentales como Fried, Rodón, Cole, el actual JMV de la Liga Americana Aaron Judge y el bateador estelar Giancarlo Stanton debido a diversas lesiones. El conjunto dirigido por Aaron Boone registra un récord de .500 durante el mes de agosto.