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Cuatro dominicanos finalistas al Guante de Oro en MLB

Vladimir Guerrero Jr. es el único del grupo que ha ganado el premio en su carrera

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Cuatro dominicanos finalistas al Guante de Oro en MLB
Vladimir Guerrero Jr. ganó el Guante de Oro en la Liga Americana en el 2022. (AFP/ GREGORY SHAMUS)

Vladimir Guerrero Jr., José Soriano, Ezequiel Durán y Geraldo Perdomo son los dominicanos que figuran entre los finalistas al Guante de Oro de las Grandes Ligas.

El jardinero de los Padres, Fernando Tatis Jr., fue el único dominicano que obtuvo la distinción el año pasado. 

Guerrero Jr., inicialista de los Azulejos de Toronto, ganó el premio en 2022 y es el único de los cuatro finalistas que ya lo ha conquistado. Su desempeño defensivo ha mejorado considerablemente con el paso del tiempo, hasta situarse entre los mejores de su posición.

Sus rivales por el galardón en la primera base son Vinnie Pasquantino, de los Reales de Kansas, y Christian Walker, de los Astros de Houston.

El derecho José Soriano, quien repartió su estación entre los Angelinos de Los Ángeles y los Azulejos, competirá por el premio con Tanner Bibee (Cleveland) y Jacob deGrom (Texas). Ninguno de los tres ha ganado la distinción.

Según las métricas defensivas de nueva generación, Bibee lleva una ligera ventaja, con +6 outs por encima del promedio (OAA) y +5 carreras defensivas salvadas (DRS).

Durán, jugador polivalente de los Vigilantes, disputará el galardón con Zack McKinstry, de Detroit, y el panameño José Caballero, de los Yanquis.

El dominicano reúne los méritos para ser considerado un auténtico utility, pues disputó partidos en cifras dobles en la segunda y tercera bases, el campocorto y los tres jardines. Además, registró +17 outs por encima del promedio (OAA), incluidos +11 en la posición seis.  

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Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.