La extraña fractura que Alexander Cornielle superó con la cabeza para llegar a la MLB

Cornielle consiguió su primera victoria el 28 de octubre, luego de lanzar en relevo 2.1 IP, 1 H, 0 CL, contra las Estrellas Orientales. ( CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY. )

El más reciente dominicano en alcanzar las Grandes Ligas (el 991) es un relevistas del Licey, un sobreviviente de esta trituradora de candidatos que exige un material especial físico y mental. Se llama Alexander Cornielle, nacido en Puerto Plata hace 25 años.

Firmado en 2019, tras seis campañas en las ligas menores de los Brewers, hace un año el equipo lo dejó libre, con solo 14 entradas en AAA como máximo nivel.

En enero, los Yankees lo firmaron como agente libre, pero sufrió una extraña lesión que amenazó con echarlo todo abajo.

Se trató de la fractura por estrés en la escápula (omóplato), una inusual lesión en el hombro derecho contra la que estelares como Jacob deGrom (Texas) y Michael Wacha (Kansas City) han tenido que lidiar.

La lesión ósea de Cornielle apareció en los Campos de Entrenamientos, cuando los Yankees tenían planes con él para la campaña.

Al no poder operarse (ya que el hueso se regenera con tiempo de recuperación), Cornielle no sabía cómo lidiar mentalmente con su primera lesión desde que Milwaukee lo firmó por 67,500 dólares antes de que estallara el Covid-19.

"Gracias a Dios y al departamento de psicología de los Yankees pude pasar ese bache y enfocarme solo en la recuperación", explicó Cornielle a Diario Libre.

El plan fue simple por parte de los médicos newyorquino: "Estás aquí (en el complejo del equipo en Tampa Bay) y saca lo mejor de ti cada día".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/afp202609262297176065v1highresbaltimoreoriolesvnewyorkyankees-3e452622.jpg Alexander Cornielle de los New York Yankees, realiza un lanzamiento durante la novena entrada contra los Baltimore Orioles en el segundo partido de una doble jornada en el Yankee Stadium, el 25 de septiembre de 2026, en la ciudad de Nueva York. (CALEB BOWLIN/GETTY IMAGES/AFP)

El frío de sentir que su sueño se esfumaba, justo cuando estaba tan cerca de lograrlo, fue la dosis de miedo que Cornielle superó en silencio y paciencia.

Y la recompensa llegó. Luego de realizar 20 salidas y laborar 85 episodios entre los cuatro niveles de las ligas menores (desde rookie hasta AAA), Cornielle debutó en Yankee Stadium el 25 de septiembre, la coronación de un año tipo montaña rusa que empezó en la incertidumbre y finalizó en la cima.

Su amor azul

"Siempre he sido liceísta, desde pequeño. No puedo contar con palabras la emoción que hubo en mi casa cuando me escogieron", comentó Cornielle.

El 21 de octubre pasado, Gilber Gómez le avisó que debutaría en La Romana.

Luis Gil (2.1 IP) fue el abridor y Randell Clemente (0.2), sacó los dos outs de la tercera entrada. Los Toros no habían dado de hit.

Cornielle lanzó en blanco el cuarto y el quinto e ignoraba que su debut sería memorable. Junto a cuatro lanzadores más, completó el duodécimo juego sin hit en la historia de Lidom y el quinto del Licey.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-11-at-172921-1-fbcf5d1b.jpeg Cornielle al momento de finalizar un lanzamiento. (CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY.)

Un repertorio amplio

El derecho fue firmado por Gary Peralta, asistente del director de reclutamiento para Latinoamérica de los Cerveceros. Cornielle registra velocidades en el rango bajo de las 90 mph. También usa una recta de cuatro costuras y otra con movimiento hacia abajo (sinker). Además, cuenta con un cutter en el rango medio de las 80 mph.

Su lanzamiento con efecto es un "sweeper" que promedia unas 81 mph. En sus 20 salidas en las menores registró efectividad de 3.39. Los Yankees lo llamaron firmaron justo antes de una doble cartelera contra los Orioles, el último fin de semana de la campaña regular, y laboró un episodio de tres hits y dos vueltas.