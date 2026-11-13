La TV alemana destapa red de dopaje infantil en béisbol dominicano

La MLB reconoció en junio que los casos positivos en niños siguen altos. ( AFP )

Una investigación realizada durante seis años por la televisión pública alemana ARD y que ha compartido con Diario Libre para su difusión en la República Dominicana revela la dramática magnitud del dopaje infantil en todo el mundo.

Dentro de la serie de seis episodios, producido por Eye Open Media y cuya premier se presentó ayer en Berlín, hay uno dedicado al caso dominicano y la industria del béisbol.

Después de analizar 44 estudios basados en encuestas confidenciales realizadas en 15 países, el equipo encabezado por el periodista Hajo Seppelt demuestra que entre los 195 y 260 millones de niños y jóvenes (entre 8 y 17 años) que participan en deportes de competición, según Naciones Unidas, en torno a 10 millones estarían afectados por el dopaje.

Entre un 5-6 % reconocían haber utilizado sustancias dopantes. “Existe un problema enorme y no se está haciendo nada al respecto”, aseguró a la cadena germana Paulo David, exsecretario del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Según revela el reportaje, existen numerosos indicios de que este dopaje infantil a nivel mundial es mucho más generalizado, ya que muchos menores no admiten el consumo de sustancias en las encuestas o incluso son dopados a veces sin su conocimiento, con sustancias que ellos creen de forma errónea que son inofensivas y son legales.

Además, se produce también una infradetección de positivos en los controles. Así, la magnitud del dopaje infantil a nivel mundial contrasta con el número de jóvenes que dan positivo: apenas 100 al año en todo el mundo, lo que significaría que solo el 0,001 % de los casos son detectados.

Esta serie documental de ARD, que se emitirá desde este viernes 12 de noviembre, proporciona pruebas directas de que entrenadores, directivos, padres y médicos dopan a menores con el objetivo de ganar medallas y dinero.

Además, muestra cómo la desesperación de los niños ante la presión por triunfar los lleva a recurrir a sustancias dopantes, que en muchos casos tienen consecuencias a largo plazo.

Problemas de diálisis y amputaciones con el 7 % de las pruebas arrojando positivo

El reportaje expone cómo entrenadores independientes suministran esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento y hasta medicamentos veterinarios a menores de edad para acelerar su desarrollo físico y asegurar lucrativas firmas millonarias con los clubes de la MLB, a cambio de un porcentaje de los bonos.

El caso central de la investigación involucra al entrenador dominicano Oriolín Rosario. Ante periodistas encubiertos que se hicieron pasar por inversionistas internacionales, Rosario confesó administrar esteroides anabólicos a niños desde los 11 años y hormonas de crecimiento a partir de los 8 o 10 años, recomendando engañar tanto a los menores como a sus padres diciéndoles que las sustancias inyectadas son simples “vitaminas”.

El documental recoge el testimonio de Joel Ortiz, un joven prospecto que sufrió una insuficiencia renal casi mortal a los 17 años tras ser inyectado con esteroides cada dos días, obligándolo a depender de diálisis en España.

Asimismo, el caso de Misael Pérez ilustra el uso de fármacos veterinarios, práctica que provocó la amputación de una de sus piernas y que también se vincula con la muerte de un adolescente de 14 años en 2024.

Sin embargo, la falta de autopsias e investigaciones judiciales mantiene la mayoría de estas muertes en la impunidad.

El exlanzador de Grandes Ligas y abogado Miguel Batista, junto al exviceministro de Deportes Marcos Díaz, denuncian que el problema persiste por la inacción de las autoridades políticas y judiciales, además del miedo generado por amenazas y la presunta infiltración de redes del narcotráfico en el negocio del béisbol.

Batista subraya que nadie frena el sistema debido a los inmensos flujos de dinero que mueve esta industria.

Aunque la MLB realiza pruebas antidopaje a los prospectos que firman -registrando en 2024 casi un 7 % de positivos, diez veces más que el promedio mundial- y reconoce un aumento alarmante de dopaje en niños de 13 y 14 años, los traficantes burlan los controles mediante sesiones clandestinas de infusiones intravenosas llamadas “limpiezas” para eliminar rastros de sustancias prohibidas.

Tras el bloqueo del sindicato de peloteros a la creación de un draft internacional, el negocio continúa operando sin freno.