Ervin Santana (izq.) y Starlin Castro están en la boleta 2027. ( JONATHAN DANIEL Y PATRICK SMITH /GETTY IMAGES/AFP )

Para el 2028, Dominicana ya celebra lo que se espera sea una segura elección de Albert Pujols al Salón de la Fama cuando se hayan cumplido los primeros cinco años de su retiro, el 4 de octubre de 2022.

Los nuevos candidatos presentes en la papeleta de votación para 2027, el infielder Starlin Castro y el lanzador Ervin Santana no llegan con posibilidades reales de ser electos a Cooperstown.

De no superar el 5 % de los votos saldrán de la boleta y no volverán.

El otro duartiano en la boleta, Alex Rodríguez, estará en su sexto año de elegibilidad, a cuatro de llegar al límite. A-Rod aún está lejos del 75 % de los votos como mínimo necesario para la inmortalidad en el béisbol. En 2025 recibió 37.1 % y subió a 40 % en 2026.

Castro y Santana

Desde su debut con los Cubs el 7 de mayo de 2010, Castro (20 años de edad), parecía destinado a hacer historia. Ese día pegó un jonrón de tres carreras y un triple con bases llenas. Las seis remolcadas fueron un récord para un debutante.

En 2011, encabeza la Liga Nacional en hits con 207 y a sus 21 años se convirtió en el más joven en liderar el Viejo Circuito. Esa campaña fue All-Star, lo que se repitió en 2012, 2014 y 2017.

Aunque desde 2010 hasta 2019 pegó 1,617 hits, el oriundo de Montecristi tuvo que lidiar con lesiones y con una suspensión por incumplir la política de violencia doméstica de la MLB, lo que aceleró su abrupto salida en 2021. De por vida bateó .280, .732 de OPS, 138 HR y 678 CE.

Mientras que Santana lanzó en 16 temporadas, tuvo récord de 151-129 con efectividad de 4.11 y 1,978 ponches en 386 aperturas en 425 partidos. Su mejor campaña llegó en 2008 con los Angels cuando registró 16-7, 3.49 y 214 ponches en 219 IP, su único viaje al Juego de Estrellas y terminó sexto para el Cy Young.

El 27 de julio de 2011 lanzó un partido sin hit. Una suspensión de 80 partidos por positivo a estanozolol en 2015 afecta más sus posibilidades de elección.