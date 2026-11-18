El robusto ecosistema dominicano de béisbol acaba de sumar una herramienta vanguardista que promete agregar valor, identificar fallas y recomendar ajustes que transformen el desempeño en el home plate y el montículo desde adolescentes hasta bigleaguers.

De la mano de la Dominican Prospect League (DPL), presidida por Brian Mejía, Driveline Baseball ha establecido en Guerra su cuarta sede oficial, sumándose a su centro matriz en Seattle y a sus sucursales en Arizona y Tampa.

Driveline Baseball es una tecnología de última generación cuyo software hace una lectura de los movimientos que realiza el bateador al hacer swing y el pitcher al lanzar, compara la información con modelos efectivos y elabora un detallado plan de trabajo a ejecutar con técnicos.

"Para mí va a haber un antes y un después con Driveline", aseguró Mejía al recibir a Diario Libre en el laboratorio del nuevo complejo.

"Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la ciencia aplicada al béisbol al poner a disposición de prospectos, jugadores de ligas menores y estelares de Grandes Ligas la misma infraestructura biométrica y analítica utilizada en la élite del deporte", explica Mejía, cuya plataforma DPL marcó en 2010 un cambio radical en el reclutamiento de prospectos en el país. Allí se depuró talentos como José Ramírez, Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Julio Rodríguez.

El núcleo del sistema Driveline combina herramientas de medición que evalúan cada detalle físico y mecánico del atleta.

La fila de peloteros que se apuntaron para la primera semana incluye a Noelvi Marte y Cristopher Morel. Una vez los Grandes Ligas terminen sus vacaciones se espera un desfile amplio, sobre todo en enero.

Así funciona

El laboratorio cuenta con un sistema de captura de movimiento (Motion Capture o MoCap) integrado por ocho cámaras de alta velocidad que operan como una especie de rayos X, desglosando cuadro por cuadro la mecánica de cada swing o lanzamiento.

A esto se suman plataformas de fuerza, sensores colocados en la base del bate para medir la velocidad y trayectoria del madero, sistemas HitTrax que simulan el resultado real del batazo en el terreno, y radares Trackman, capaces de registrar la velocidad y ángulo de salida de la pelota, las revoluciones por minuto (spin rate) y el movimiento de los pitcheos.

Toda la información recolectada en suelo dominicano viaja a la nube hacia la sede central en Seattle, donde un equipo de especialistas la procesa y la contrasta con una base de datos de cientos de miles de peloteros. Al día siguiente, el jugador recibe un diagnóstico detallado que es analizado junto a entrenadores especializados para diseñar un plan de trabajo individualizado.

El alcance

Para Mejía, la llegada de esta tecnología resuelve necesidades críticas en cinco segmentos clave del ecosistema del béisbol latinoamericano.

A los entrenadores independientes, les brinda una guía científica para identificar fortalezas y corregir deficiencias específicas en sus pupilos antes de presentarlos a los escuchas.

A los equipos evaluadores, les permite a las organizaciones comparar objetivamente el perfil atlético y técnico de un prospecto frente a estándares internacionales antes de firmar.

A los prospectos con acuerdos a futuro, les ofrece seguimiento continuo y tranquilidad a los clubes que han pactado verbalmente con jóvenes que firmarán en clases futuras, como la de 2030, protegiendo su inversión ante cualquier altibajo en su desarrollo.

ugadores de academias (profesionales) les sirve de soporte a los equipos para monitorear el progreso de los peloteros ya firmados en el país, sin importar el monto de su bono inicial. RELACIONADAS Entrenadores apelan al TrackMan para identificar el talento desde la adolescencia En tanto que a los jugadores de nivel

Grandes Ligas, facilita un espacio de preparación de alto rendimiento durante la temporada muerta en su propio país, permitiéndoles ajustar detalles mecánicos y establecer parámetros de referencia para el verano. Un complejo integral listo para inicios de año Más allá del laboratorio cerrado, el proyecto —enclavado dentro de una finca de unos 120,000 metros cuadrados de los cuales entre 10,000 y 20,000 están destinados directamente a la operación de Driveline— contempla una infraestructura completa. Las instalaciones incluyen gimnasio de fortalecimiento, clubhouse, oficinas de análisis, un área de agilidad, una zona especializada de entrenamiento con pelotas pesadas (plyoballs), dos jaulas de bateo exteriores equipadas con sensores y un bullpen techado. Además, contará con un estadio con terreno mixto (grama sintética en el cuadro interior y natural en los jardines) dotado con tecnologías Hawk-Eye, Trackman y Synergy para los partidos y exhibiciones de la DPL. Según adelantó Mejía, el complejo estará operando a plena capacidad entre finales de enero y la primera semana de febrero, con planes futuros de incorporar áreas de recuperación física y psicoterapia deportiva para maximizar el potencial del pelotero en el Caribe.

Nathanael Pérez Neró Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ejerce como periodista especializado en deportes desde el 2001. Es editor de Deportes de Diario Libre.

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