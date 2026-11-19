Vladimir Guerrero en el clubhouse de los Tigres del Licey. ( CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY. )

Eran alrededor de las 9:30 de la noche del martes 17. En San Pedro de Macorís, las Estrellas le ganaban 1-0 al Licey, en el cuarto episodio. El vicepresidente de operaciones de los azules, Audo Vicente, concluía una llamada three way con la gerencia de los Toros y la Lidom.

El cambio se había completado. Vladimir Guerrero Jr., el mismo que en 2025 firmó el tercer contrato más grande en la historia del béisbol, se convertía en un felino azul.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/whatsapp-image-2026-11-18-at-224440-e18f7b2a.jpeg Vladimir Guerrero Jr. desciende por una de las escaleras del clubhouse azul. (CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY.)

"Todo se dio en una sola llamada. Hablé con Audo, me dieron la noticia de que me habían cambiado y le dije mañana (ayer) estoy en el play a las dos de la tarde", dijo Guerrero Jr. a Diario Libre. El Licey es un sueño que según él se hará realidad no ahora que solo es miembro del equipo, sino cuando se ponga el uniforme bengalés y salga al terreno de juego.

La noticia fue de gran impacto para su familia. Incluso Vlaimel, su hija mayor de nueve años, lloró y se asustó porque creyó que a Vladdy lo habían cambiado de los Blue Jays al Licey, y su padre tuvo que explicarle.

Según Guerrero Jr., las posibilidades de jugar este año en Lidom son un "50-50", aunque sus expectativas son positivas. El Licey le da una oportunidad de prepararse para superar una campaña de apenas 9 jonrones y 57 empujadas en 542 turnos con Toronto.

"Aparte de venir a trabajar, vengo a traer la corona para el Licey. Y si voy hasta el final (de la actual campaña de la Lidom,), el camino lo dirá", aseguró Vladdy con una amplia sonrisa tras su primera práctica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/whatsapp-image-2026-11-18-at-224440-1-8870fa06.jpeg El dirigente de los Tigres, Gilbert Gómez, recibe con un abrazo a Guerrero Jr. en la cueva de los felinos. (CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY.)

El movimiento

Tan pronto se supo la noticia, los toleteros azules Juan Soto y Oneil Cruz se comunicaron con Vicente para celebrar el cambio.

Hace tres años, Toros y Tigres casi lo completaban Pero ahora los taurinos (últimos con 9-16) necesitaban relevo con urgencia.

Las piezas de las que se desprendió el Licey, eran valiosas.

"Misael Tamárez fue parte de un campeonato (2023-24) y eso le da mucho valor. En el caso de Cam Robinson, llegó a ser de los diez mejores prospectos de Milwaukee y acaba de tirar muy bien en México (6-1, 2.45, 17 rescates)", indicó Vicente.

Por reglas de Lidom, la llamada a Guerrero Jr. se realizó cuando el cambio estaba listo. El permiso se negociará con Toronto y un paro patronal en MLB, daría una luz verde, aunque se debe ver también lo del seguro de un contrato de US$ 500 millones.