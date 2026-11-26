Gregory Polanco tiene un HR y 4 CE en 9 juegos con el Escogido en 2026. ( CEDIDA POR LOS LEONES DEL ESCOGIDO. )

El de Gregory Polanco es el relato de un pelotero que trepó la cima a los 25 años (titular del Clásico y campaña de 23 jonrones), a los 27 afrontó el calvario de las lesiones y a los 30 relanzó su carrera en el Imperio de Sol Naciente.

De vuelta con los Leones en Lidom (donde fue Novato del Año y MVP en 2013), luego de una pausa de seis campañas, dice sentirse renovado y listo para recibir el llamado de cualquier liga que lo contacte.

"Ya soy agente libre, estamos aquí hasta que Dios quiera. Y vamos a ver qué aparece", dijo Polanco a Diario Libre.

Polanco, de 35 años, concluyó en 2026 su quinta temporada seguida en el béisbol japonés (NBP), las cuatro últimas con los Chiba Lotte Marines, club con el que en 2023 fue co-líder de cuadrangulares de la liga con 26, además de ser electo al mejor equipo.

Su mayor prueba

Aunque la NBP reencauzó la carrera, a Polanco le cuesta olvidar el fatídico 7 de septiembre de 2018 en Pittsburgh, cuando se tronchó la que apuntaba sería su mejor campaña en MLB.

El espigado jardinero zurdo de 6 pies y 4 pulagadas, buscaba extender a doble un sencillo y al deslizarse de cabeza de manera aparatosa en segunda base, dio un salto y cayó bruscamente sobre su costado izquierdo.

El diagnóstico fue devastador: se desgarró el labrum (el soporte que mantiene "agarrada" la cabeza del húmero, o sea, el hueso del brazo).

El Dr. David Altchek en el Hospital for Special Surgery de Nueva York le indicó que se le había roto el 75 % del labrum y que ante la posibilidad de perder el sostén del hombro en el cuerpo, los chances de volver a jugar eran mínimos.

Fue entonces, antes de la cirugía, cuando Polanco sacó su mejor recurso. "Me agarré de Dios. La fe es el 100 % de todo. Esa es la raíz de lo que nos agarra a Dios", indicó el outfielder que de niño se congregó en una iglesia evangélica en su natal San Felipe de Villa Mella, apoyado por su madre, devota a la oración.

En las siguientes tres campañas solo disputó 199 partidos y tras 2021 los Bucaneros desistieron de opciones por 23 millones de dólares para 2022 y 2023. Se fue al otro lado del planeta.

Japón y RD

Un juego más rápido, mucho toque, bateo y corrido son las mayores diferencias que encuentra entre la NBP y Lidom. "Para dar los palos, nos llevan a los dominicanos", señaló Polanco, que ha pegado 83 jonrones con 220 empujadas en 472 partidos en la liga nipona.