En la oficina de Rob Manfred en Nueva York debe colgar un cartel en letra grande con el número 60 y no tiene nada que ver con esa marca de jonrones que Babe Ruth estableció en 1927 y que hubo que esperar hasta 1961 para que Roger Maris la triturara.

De cara al inminente cierre patronal que los propietarios planean imponer a principios de diciembre —tras el vencimiento del actual convenio colectivo con la Asociación de Peloteros (MLBPA)—, esa cifra se perfila como la línea roja financiera que definirá el pulso de la negociación laboral.

Aunque nadie puede asegurar si el paro afectará el calendario regular de 162 encuentros en 2027, reportes de The Athletic basados en fuentes con conocimiento de los acuerdos audiovisuales revelan que, si se cancelan al menos 60 partidos, la mayoría de los contratos nacionales de transmisión de MLB se extenderían automáticamente por un año adicional, hasta 2029.

Esa cláusula representa un freno directo a las aspiraciones económicas de los dueños. La liga proyecta multiplicar sus ingresos tras el vencimiento de sus paquetes actuales en 2028, tomando como referencia el reciente acuerdo de la NBA —que aseguró un promedio de 7,000 millones de dólares anuales, más del doble de lo que percibe el béisbol— y los más de 11,000 millones por temporada de la NFL.

Un salvavidas inmediato, pero un golpe a futuro

Paradójicamente, los contratos nacionales vigentes —valorados en más de 2,000 millones de dólares al año con cadenas como Fox y TNT Sports— ofrecen un colchón temporal a los propietarios: estipulan que las televisoras deben pagar a MLB en 2027 incluso si no se lanza una sola pelota, garantizando cerca del 17 % de los más de 12,000 millones de dólares en ingresos totales de la industria.

Sin embargo, el costo llegaría después. Si la campaña 2027 se perdiera por completo, las cadenas recibirían la temporada 2029 sin pagar un centavo adicional. Si se cancelan 60 juegos pero se disputa un torneo recortado, los socios televisivos abonarían apenas una fracción por ese año extra.

Como explicó Craig Sloan, ejecutivo de la agencia Playfly, ese punto de quiebre crea un incentivo masivo para alcanzar un acuerdo, pues nadie quiere retrasar el salto multiplicador en el valor de los derechos audiovisuales.

Incluso si ambas partes renegociaran para mantener el inicio de los nuevos contratos en 2029, el exejecutivo de Fox Sports Patrick Crakes advierte que MLB tendría que compensar a las cadenas por los partidos perdidos mediante fuertes descuentos en el primer año o entregando paquetes más amplios de juegos. A esto se suma la preocupación de los socios de postemporada de que una serie regular excesivamente corta reste legitimidad a los playoffs.

La hemorragia de la televisión local empieza antes

Mientras el foco nacional apunta a los 60 partidos, las finanzas locales de los equipos sufrirían mucho antes. Las cadenas deportivas regionales (RSN) suelen tener garantizados entre 125 y 145 juegos por campaña; cualquier recorte por debajo de ese piso activa ajustes prorrateados o reembolsos inmediatos hacia las televisoras y cableoperadores.

De acuerdo con cifras financieras compartidas por la MLBPA correspondientes a 2023, los ingresos promedio de una franquicia provenían en un 39 % del estadio (taquilla y concesiones), un 26 % de los fondos centrales repartidos equitativamente y un 21 % de los derechos locales (con extremos entre el 12 % y el 32 %).

No obstante, la crisis de las RSN desde mediados de 2023 fracturó ese equilibrio. Casi la mitad de los 30 clubes dependen hoy de la oficina central de MLB para producir sus transmisiones locales, percibiendo en promedio apenas el 50 % de lo que cobraban anteriormente. Esta realidad divide los intereses dentro del bloque patronal: mientras los equipos que ya sufrieron esa caída podrían tolerar un paro prolongado para forzar concesiones laborales, las franquicias de mercados grandes con contratos locales lucrativos enfrentan pérdidas inmediatas mucho más severas.

Con el día inaugural de 2027 pautado para el 24 de marzo, el partido número 60 caería a finales de mayo. Sin embargo, como ocurrió en 2022 cuando el inicio de campaña fue reprogramado, el margen del calendario empujaría la verdadera fecha límite hacia junio, momento en el que quedará claro si el reloj audiovisual obliga a destrabar el conflicto.