$!Albert Pujols pega dos jonrones, llega a 662 y rebasa a Willie Mays

“Sabía que esto iba a pasar ya fuera este año o en el siguiente”, comentó el dominicano Pujols. "Definitivamente no estaba pensando en sacar la pelota del parque. Ocurrió esta noche y me parece perfecto cómo salió todo. No sólo fue un jonrón sino dos en la noche.

Pujols, de 40 años, disparó el cuadrangular 661 en su carrera, que le permitió superar a Mays, en el quinto inning, con dos outs y sin hombres en base. El astro de los Angelinos encontró una recta que le lanzó Wes Benjamin con cuenta de 1-2, y envió la pelota por encima del muro del jardín izquierdo.