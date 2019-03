$!Alex Reyes, opción para el bullpen de San Luis

Los rumbos que pudo haber tomado Alex Reyes esta primavera han sido reducido a dos, el manager de los Cardenales, Mike Shildt, confirmó antes de que el dominicano lanzara un inning en blanco en una derrota por 5-0 ante los Bravos el martes.

Un camino conduciría a San Luis como integrante del bullpen del equipo grande para el Día Inaugural. El otro lo llevaría a Memphis como abridor a nivel Triple-A.

El que Reyes esté bajo consideración para un rol de relevista y no de abridor no es sorpresa. El quisqueyano no lanzó en un juego de pretemporada pasta el 5 de marzo y desde entonces ha hecho apenas tres presentaciones de una entrada cada una.

Simplemente no hay tiempo suficiente para ir aumentado su carga para que arranque la campaña como abridor.

Pero usar a Reyes como relevista para comenzar la temporada no quita que el diestro eventualmente se incorpore a la rotación de los Cardenales. Tampoco es indicio de que la novena de San Luis haya cambiado su forma de ver a Reyes a largo plazo.

Simplemente, es la manera más apropiada para asegurar que uno de los mejores pitchers en las filas de la organización tenga el mayor impacto posible.

“Queremos a nuestros mejores brazos con el equipo para competir a nivel de Grandes Ligas”, dijo Schildt. “Como he dicho, la pregunta es, ¿qué es lo mejor para nuestro equipo? Obviamente queremos lo mejor para nuestros jugadores, pero el uniforme dice ‘Cardenales’ por delante. De eso se trata”.

Aunque el club tiene previsto darle a Reyes la oportunidad de ser incluido en el roster del equipo grande para el Día Inaugural por primera vez en su carrera, es responsabilidad de Reyes – considerado el mejor prospecto de San Luis por MLB Pipeline – demostrar que está listo.

“Alex Reyes tiene una característica maravillosa que muchos buenos ligamayoristas poseen...y es que se crece cuando se ve en apuros”, dijo Shildt. “En el caso de Alex, no genera ansiedad alguna. Se concentra y logra ejecutar. Es una característica importante. Es una característica ganadora.

Reyes representaría una opción para revelo largo, al igual que para las entradas finales, junto con Andrew Miller y Jordan Hicks. El bullpen de los Cardenales también contaría con el dominicano Carlos Martínez, cuyo rol sigue en veremos y Dakota Hudson, si no hace la rotación abridora.

Utilizar a Reyes – quien viene de dos cirugías y dos temporadas perdidas – desde el bullpen podría hacerle más fáciles las cosas a los Cardenales a la hora de monitorear su carga.

“Siento que mi material funciona desde el bullpen o como abridor”, dijo Reyes. “Estoy de acuerdo con lo que la organización considere es lo correcto. Y sea en el bullpen o como abridor, me entusiasma ser parte del equipo en el rol que sea”.