Bell: “Lo que tú no quieres que se sepa, no lo hagas”

SANTO DOMINGO. “Es que yo no entiendo”. A George Bell también le cuesta asimilar el número de peloteros dominicanos que apuestan al uso de sustancia prohibidas para mejorar el desempeño, sin tomar en cuenta los niveles de monitoreo.

“Lo que tú no quieres que se sepa no lo hagas. No me digas tú a mí que con todo el chequeo que tiene Major League Baseball actualmente, que lo hace al azar, un día no vas a salir premiado, te van a chequear”, dijo Bell a DL.

Bell, que jugó en Grandes Ligas 12 temporadas y pegó 265 jonrones, manifestó que a su hijo, George Bryner (que pertenece a los Atléticos), lo asesora con los médicos del equipo para que no tome nada sin su consentimiento.

“El mejor consejo para darle a la juventud es que se dedique a ser honesta. El que es honesto aun no pudiendo desenvolverse en la carrera y llegar a donde quiere llegar la gente lo admira y lo quiere. Todo el que es deshonesto a la larga o a la corta tiene que pagar el precio”, dijo Bell, que jugó para los Cachorros, White Sox y Azulejos.

Con el positivo de Welington Castillo ya son 38 las suspensiones que se han aplicado a peloteros dominicanos, incluidas las cuatro de 2018.

“Ni el Estado dominicano ni nosotros como federación (de peloteros, de la que es directivo) tenemos nada que ver. Hay que crear conciencia. Los salarios actualmente son jugosos y todo el mundo quiere ganar mucho dinero, quiere ser súper estrella”, dijo el petromacorisano al ser contactado en su hogar en La Romana por teléfono. NPn

NPerez@diariolibre.com