Cambios proyecta ruta final interesante en las Grandes Ligas

Orioles aportaron seis pilares de su roster

Los Rays también se desprendieron de su as Chris Archer y del estelar receptor venezolano Wilson Ramos. En el canje por Archer, Tampa Bay se llevó al jardinero Austin Meadows, un cotizado prospecto.

Además de Schoop y Moustakas, Milwaukee también añadió al relevista mexicano Joakim Soria de los Medias Blancas. Pero no incorporaron a un abridor para una rotación que no convence, más tras las bajas por lesión de Zach Davis, Brent Suter y Jimmy Nelson.

Piratas con un nuevo lanzador

Archer, de 29 años y dos selecciones al Juego de Estrellas en su trayectoria, aportará experiencia a una rotación de Pittsburgh que ya incluía a Jameson Taillon, Trevor Williams y Joe Musgrove. Los Piratas amanecieron siete juegos detrás de la punta en la Central de la Nacional y a tres juegos y medio detrás del segundo comodín.

“Están súper encendidos en este momento y me quieren con ellos”, dijo Archer. “Me entusiasma ser parte de una organización que me quiere, ser parte de una rica historia de béisbol y una comunidad trabajadora. No puedo esperar a llegar”.

También el martes, los Marlins de Miami dejaron partir al jardinero Cameron Maybin (Marineros) y al relevista Brad Ziegler (Diamondbacks). Pero retuvieron a su estelar receptor J.T. Realmuto, en la mira de varios equipos.

Los Indios de Cleveland fueron cautelosos y optaron por una modesta adquisición: añadieron al jardinero central Leonys Martín (Tigres). El cubano es el líder de asistencias en la liga con nueve.

Varios traspasos se habían concretado durante la última semana, con los cerradores Roberto Osuna (a Houston) y Ken Giles (a Toronto) cambiando de clubes. Además, el segundo base Ian Kinsler (Angelinos) y el jardinero Adam Duvall (Rojos) mudándose a Boston y Atlanta, respectivamente.

Se ventiló la posibilidad del canje de Bryce Harper, la máxima figura de los Nacionales de Washington. Pero el presidente y gerente del club Mike Rizzo salió al paso de las versiones y confirmó que no contemplan desprenderse del estelar jardinero.

“Creo que siempre que escuchas o lees tu nombre, siempre te pones a pensar. Peo creo que es parte del juego”, declaró Harper.

Rizzo dijo al diario Washington Post en un mensaje de texto que Harper “no se va a ninguna parte”.

Los Nacionales han sido una de las mayores decepciones de la temporada. Amanecieron el jueves con una marca de 52-53, pero se mantienen cinco juegos y medio detrás de la punta en la División Este de la Liga Nacional y del segundo wildcard.