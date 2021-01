Carlos Martínez está listo para enfrentar a Puerto Rico y a Yadier

El derecho Carlos Martínez será el lanzador del primer partido de los campeones dominicanos en la Serie del Caribe que inicia este domingo en Mazatlán, México.

El lanzador de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas, reclamó y reclamó a su organización de las mayores para que le permitiera lanzar en el torneo de campeones caribeños y la motivación es clara: quiere volver a ser abridor en la Gran Carpa.

“Creo que mi motivación tiene que ver con que me he perdido los dos últimos años de abridor y le estoy demostrando a los Cardenales (de San Luis) lo que puedo hacer y le doy gracias a las Águilas que me dan la oportunidad de yo demostrar que todavía tengo mucho talento”, dijo Martínez a Diario Libre antes de viajar hacia México para el torneo.

¿Y qué se puede esperar de Martínez en esta primera salida?

“Simplemente hacer mis ajustes y mi trabajo como siempre lo he hecho con Dios delante”, añadió.

En Mazatlán, Martínez tiene la encomienda de enfrentar a su compañero de batería en San Luis, el boricua Yadier Molina, quien acompaña a los campeones puertorriqueños en la serie.

“Me siento bien agradecido porque estoy bien de salud, agradezco a Dios que me da la oportunidad de ir a mi primera Serie del Caribe. Me siento orgulloso de enfrentar a Yadier, me enfrento a un veterano con grandes números en Grandes Ligas. Yo tengo la bola y él el bate, vamos a ver lo que pasa”, agregó.

De igual manera, Martínez aseguró que estará disponible para una segunda apertura en la Serie del Caribe, en caso de ser necesario, en las semifinales.

“Sí, voy a estar disponible para más de un juego. Depende de los Cardenales, pero por ahora estoy enfocado en el primer partido”, comentó.