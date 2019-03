$!Carlos Santana rompió a batazos una TV en el clubhouse porque jugaban Fortnite

Cuando los Filis de Filadelfia perdieron su noveno juego consecutivo hacia finales de septiembre, el primera base veterano Carlos Santana sintió que necesitaba enviar un mensaje a sus compañeros de equipo, quienes dijo que pasaron parte del partido contra los Bravos de Atlanta jugando videojuegos en el clubhouse. . Santana agarró un bate, se retiró al camerino en el Citizens Bank Park donde tuvieron lugar los juegos y rompió la televisión para asegurarse de que no habría más Fortnite los últimos dos días de la temporada.

“Veo a un par de jugadores, no quiero decir nombres, jugando videojuegos durante el juego”, dijo Santana a ESPN. “Venimos y perdemos demasiados juegos, y siento que no estaban preocupados por eso. No estaban respetando a sus compañeros o entrenadores, ni al personal ni a la oficina [central]. No es mi personalidad. Pero estoy enojado porque quiero hacerlo bien“.

Los Filis pasan a una nueva era liderada por su exitosa firma de Bryce Harper, junto con un canje por el receptor estrella J.T. Realmuto y un puñado de otras grandes transacciones en la temporada baja. Lo hacen debido a una temporada de altibajos en la que cayeron desde el primer lugar en la Liga Nacional del Este el 12 de agosto hasta por debajo de .500 para fines de año.

Los Filis, que reconocen que los juegos Fortnites excesivos llevaron al incidente de Santana el 28 de septiembre, pasaron la temporada baja no solo revisando lo que era la plantilla más joven del béisbol, sino también imaginando una dinámica de clubhouse que muchas personas en la organización creen que se había vuelto problemática.

En su primera temporada como mánager el año pasado, Kapler se estableció como una relación práctica que permite que los jugadores se vigilen a sí mismos y, a medida que el 2018 avanzaba, la presencia de jugadores de los Filis en la clubhouse justo antes del juego, y durante el mismo, molestó Santana. Para evitar una situación similar este año, según dijeron las fuentes a ESPN, Kapler convocó a 13 jugadores, una mezcla de veteranos y otros considerados líderes, y les pidió que describieran una política que incluirá a los jugadores que salen para el himno nacional y los lanzadores que permanecen en el dugout durante los juegos.

“Tienes que establecer ciertas reglas y límites”, le dijo a ESPN el veterano abridor Jake Arrieta, uno de los jugadores involucrados en establecer los nuevos estándares. “En cierto punto, tu enfoque debe cambiar hacia la preparación para el juego. Y a algunas personas les gusta bloquear su teléfono y ver un programa. Estoy bien con eso. Realmente no me importa si quieres jugar Fortinite hasta media hora antes del juego. Si eso es lo que te atrapa, no me importa eso. ¿Pero durante el juego? Esa es una historia diferente “.

La renovación de los Filis comenzó el 3 de diciembre cuando intercambiaron a Santana y al paracorto J.P. Crawford a Seattle por el intermedista Jean Segura y los relevistas Juan Nicasio y James Pazos. El deseo de los Filis de trasladar al bateador Rhys Hoskins a su posición natural en la primera base, no al incidente Fortnite, fue lo que motivó el cambio de Santana.

“Carlos es uno de mis jugadores y persona favorita de la liga”, dijo el gerente general de los Filis, Matt Klentak, a ESPN. “Publica (en las redes) todos los días, y realmente admiro la forma en que juega el juego. Fue difícil incluirlo en el intercambio con Seattle, pero a veces hay que intercambiar buenos jugadores para adquirir otros buenos jugadores”.

Los Filis continuaron abasteciéndose de buenos jugadores durante todo el invierno. Firmaron al jardinero Andrew McCutchen y al relevista David Robertson, intercambiaron un grupo de prospectos por Realmuto y culminaron el cambio de imagen el 2 de marzo con la firma de Harper por un contrato de 13 años y US$330 millones.

Santana lo vio todo desde lejos; ahora está con los Indios de Cleveland después de que Seattle lo negoció allí, y dijo que estaba feliz por la organización que le otorgó un contrato de tres años y US$60 millones antes de la temporada 2018.

“Me gustaron todos”, dijo Santana. “Matt Klentak es genial. No tengo problemas con nadie. Son geniales. Se preocupan por sus jugadores. Todo está bien, es positivo. Me preocupa el béisbol. Me preocupa jugar duro todos los días y ayudar a mis compañeros a ganar. Me gusta Gabe porque es un tipo muy fuerte. Fue duro para él, especialmente su primer año. Pero a veces el gerente no puede controlar el clubhouse porque todos [ellos] están haciendo lo suyo”.

Santana no está segura de por qué los jugadores de los Filis creían que era aceptable pasar el juego en la clubhouse. “No sé lo que pasó”, dijo, “pero nunca lo he visto en mi vida, durante el juego, jugando videojuegos. No es profesional. Cada equipo está todos juntos. Entiendo que somos eliminado por la temporada, pero hay que tener orgullo. ... Hay 25 hombres en la lista. Tenemos que quedarnos en la misma página. Cuando veo lo que sucedió, me sentí un poco frustrado”.

Arrieta dijo que más tarde se enteró de las sesiones de Fortnite en el juego y que “no era un tema coherente. Puede haber ocurrido una o dos veces. Si hubiera sabido que la gente estaba jugando videojuegos durante el juego, yo habría roto algunos, también “.