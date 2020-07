$!Céspedes dice estar listo para iniciar la temporada

El pelotero cubano dijo a los reporteros que despertaba a las 5 a.m. para entrenar los siete días de la semana durante la pausa

"No tengo un porcentaje exacto de cómo me siento, pero me siento mucho mejor que en marzo", dijo Céspedes a través de un traductor en una videoconferencia.

Cuando el brote de coronavirus detuvo el entrenamiento de primavera el 12 de marzo y retrasó el Día de Apertura, le dio a Céspedes más tiempo para rehabilitarse y recuperarse.

