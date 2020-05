David Wright: "DeGrom es competitivo hasta lo violento"

Jacob deGrom es uno de los mejores abridores en todo el béisbol. El as de los Mets también tiene una candente competitividad que en ocasiones no se nota sobre la lomita.

Su excompañero, el retirado antesalista estelar David Wright, dio un ejemplo durante un episodio de un podcast del canal SNY.

“La pasión que arde por dentro es impresionante”, indicó Wright. “No se nota hasta que lo vemos rompiendo todo a su alrededor”.

Aquí fue que la historia dio un giro cómico.

“Tengo un gran artículo de recuerdo de Jake”, continuó Wright. “Entró después de su segunda o tercera mala apertura -- fue sorprendente que haya tenido tantas salidas así -- y se arrancó el jersey. Los botones volaban por todos lados y lo tiró al suelo.

“Desde lejos trataba de mantenerme serio, pero estaba intentando no reírme. Entonces, él trató de arrancarse la camiseta que llevaba debajo, al estilo Hulk Hogan. Jalaba y jalaba, pero no podía romperla. Finalmente se sentó en su casillero, me miró y me dijo, “Me rindo”.

Así es, el mismo hombre que normalmente lanza 98 millas por hora. Pero su talento no es arrancarse las camisetas. Su trabajo es sobre el montículo.

“Cuando está en la lomita, su mentalidad no sólo es que te quiere vencer”, agregó Wright, “sino que quiere avergonzarte”.Según Manny Randhawa de MLB.com.