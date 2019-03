$!Dellin Betances empezará la temporada inhabilitado

El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, anunció que el relevista Dellin Betances empezará la temporada regular en la lista de lesionados, debido a una compresión en el hombro derecho.

Betances recibirá un tratamiento antinflamatorio y no tirará durante un período de entre tres y cinco días. No hay fecha para su regreso, aunque Cashman cree que su ausencia no será de mucho tiempo.

El derecho les dijo a los medios que no ha podido extender sus presentaciones porque no realizó su programa completo de tiros durante el invierno. Además, se presentó tarde a los entrenamientos debido al nacimiento de su hijo.

Betances, de 30 años de edad, es conocido por una velocidad en su recta que llega a las 100 millas por hora. Sin embargo, sus pitcheos apenas alcanzaron las 90-93 mph recientemente, según informó MLB.COM.

En siete campañas de Grandes Ligas con los Yankees, Betances tiene efectividad de 2.36 y ha promediado 14.6 ponches por cada 9.0 entradas—una de las mejores proporciones en las Mayores. En el 2018, tuvo promedio de carreras limpias de 2.70 y 15 ponches por cada 9.0 innings, en un total de 66.2 episodios.