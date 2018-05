Desarrollo ofensivo de Vladimir Guerrero Jr. lo proyecta en Grandes Ligas

“La forma en que responde a esos desafíos es que compite, recupera su nivel de intensidad, sonríe y trabaja aún más duro”, dijo Gil Kim, director de desarrollo de jugadores de Toronto. “Mientras que quizás a otros jugadores no les gusten los desafíos, Vladdy es lo opuesto, y eso es parte de lo que lo hace realmente bueno. Eso es parte de lo que nos da confianza de que será aún mejor en el futuro ‘’.

La decisión de un club de llamar a un jugador va más allá de sus habilidades de béisbol. Su capacidad para relacionarse con sus compañeros de equipo, manejar las fallas inherentes al juego y adaptarse al entorno presurizado en las mayores forma una parte importante de la evaluación.

Kim cuenta la historia de un día en 2015 cuando estaba buscando un jugador para los Rangers de Texas en la República Dominicana. Era un domingo, un día de aspirantes a profesionales se reúnen cada semana, y se dio cuenta de dos jóvenes cercanos que resultaron ser Guerrero y su primo Gregory Guerrero, ambos jugadores todavía aficionados.

“Estoy como, ‘¿Qué están haciendo ustedes?’ Y dicen: ‘Oh, estamos aquí jugando un juego de softbol’ ‘, recordó Kim. “Eso es lo que más me destaca de Vladdy, la pasión que tiene por el juego y la sonrisa que tiene en la cara”.

Vladimir Jr. naturalmente hace comparaciones con su padre, que era más delgado y más atlético en su juventud, un jugador de cinco herramientas con un brazo temible que en 2002 perdió un jonrón de 40-40.

Pero si bien hay similitudes en sus cambios, la mayor influencia del béisbol más joven de Guerrero puede haber venido de su tío Wilton, un ex jugador mayor que dirige la academia de béisbol de la familia en la pequeña ciudad de Don Gregorio, en las afueras de la capital dominicana, Santo Domingo.

Wilton es especialmente hábil en el desarrollo de habilidades para golpear y la ética de trabajo, y el enfoque de Junior es decididamente más disciplinado que el de su padre notoriamente libre. Guerrero Jr. ha realizado 18 caminatas contra 17 ponches esta temporada, un patrón constante en su carrera profesional de tres años.

“Lo he estado desarrollando desde que tenía 8 años. Nunca me importó salir a caminar”, dijo. “Y mi papá siempre me decía: ‘Hijo, sé que no eres como yo. Deberías buscar un buen lanzamiento para golpear. ‘Eso es lo que hago. De vez en cuando te desvías de eso, pero siempre estoy buscando el tono adecuado para hacer un buen contacto.