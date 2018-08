Eduardo Rodríguez regresa a la rotación de los Medias Rojas de Boston

BALTIMORE. Cuando el serpentinero venezolano Eduardo Rodríguez se torció el tobillo derecho el 14 de julio en su salida ante los Azulejos, el manager puertorriqueño de Boston, Alex Cora, describió la lesión como “fea”. Pero luego de ver lanzar a Rodríguez en las prácticas de bateo el viernes, Cora está entusiasmado con la evolución del zurdo.

“Lanzó bien”, dijo Cora. “De hecho, lanzó muy buen. Pudo repetir su movimiento hacia el plato”.

Rodríguez está programado para lanzar una sesión del bullpen el domingo antes de tirar en prácticas de bateo simuladas en Filadelfia. El oriundo de Valencia tendrá que completar una asignación de rehabilitación en ligas menores antes de integrarse al cuerpo monticular de Boston, según publica Zachary Silver en MLB.com.

El regreso de Rodríguez podría causar congestión en la rotación de los Medias Rojas, tomando en cuenta que la postemporada está a la vuelta de la esquina. Sea que Rodríguez se cuele en la rotación para los playoffs o sea enviado al bullpen, Cora considera que el venezolano ha superado sus expectativas.

“Ha trabajado duro para llegar al punto de poder lanzar en Grandes Ligas y tener éxito”, dijo Cora. “Desde un principio, me dijo, ‘Voy a lanzar este año. Voy a volver’. Le dije que sí, pero por dentro decía, ‘Ojalá’. Pero me demostró lo contrario y esto habla de dónde se encuentra está ahora mismo, no solamente como jugador pero como persona...Estamos muy contentos de que vaya a ser parte [del resto] de esta temporada”.