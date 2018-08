Ejecutivos y jugadores de los Marlins aprenden español

ESTADOS UNIDOS. Como parte del nuevo programa de educación de los Marlins de Miami, los ejecutivos de los equipos están aprendiendo español ya que sus jugadores también están aprendiendo el idioma, informó un artículo de Jerry Crasnick de ESPN.

Mientras que los jugadores nacidos en América Latina toman el inglés, los jugadores y entrenadores nacidos en Estados Unidos deberán aprender español. El propietario y CEO de parte de Marlins, Derek Jeter, también está tomando lecciones.

“He estado en República Dominicana y Venezuela”, dijo Jeter en el artículo. “Fui a Cuba con las Grandes Ligas en 2016. Así que he estado en esos países. He tratado de aprender todo lo que pude sobre sus culturas. Todo el mundo espera que los jugadores latinos hagan un esfuerzo para hablar inglés. Bueno, especialmente aquí en Miami, si no hablas español, no encajas. Creo que es importante ‘’.

Los jugadores jóvenes también reciben educación en presupuestos, cocina y más. Un grupo liderado por Jeter y Bruce Sherman compró los Marlins en septiembre pasado. Después de deshacerse de estrellas como Giancarlo Stanton y Christian Yelich, los Marlins están en una fase de reconstrucción, pero el grupo ha sido objeto de escrutinio por vender ese talento.

Los Marlins se sitúan en el último lugar en la División Este de la Liga Nacional.