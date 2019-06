El Licey elige a Domingo Pichardo como presidente, con objeciones

“Los poderes no están legalizados, no los depositaron en el plazo correspondiente, hay poderes en fotocopias, hay poderes sin firmar, hay una serie de irregularidades. Es una forma de cocinar una asamblea y seguir manejando al Licey a su antojo, lo cual es una pena”, denunció la socia Mariel León Lebrón.

El caso de Francisco

Pichardo dijo que el proceso de “rejuvenecimiento” continuará, y envió una advertencia a Juan Francisco, en torno a su actitud.

“Francisco ha perdido el interés por el béisbol, es la impresión que me da. Él ha tenido ofertas para jugar béisbol en otros lugares y no las ha aceptado o simplemente ha puesto excusas de que no son válidas para que un jugador de su nivel y su categoría se quede aquí en el país haciendo nada”, dijo.

“Ponte en esto Juan que ya no es como antes, hay muy buenos jugadores más jóvenes que tú que están en el béisbol, gánate tu puesto, ponte en forma, bájame de peso, ya tú sabes lo que tienes que hacer”, dijo el nuevo presidente azul.