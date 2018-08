El pelotazo de Ureña a Acuña en inicio del juego Bravos-Marlins

El izquierdo Hyun-Jin Ryu estuvo brillante en su primera apertura tras sufrir una lesión grave en la ingle el 2 de mayo. Trabajó seis entradas sin permitir anotaciones, en las que limitó a los Gigantes a tres hits, no concedió pasaportes y abanicó a seis bateadores rivales.

Rivera pega jonrón en la 9na; Angelinos barren a Padres

Rivera, ex cátcher de San Diego, se había perdido 76 compromisos por una inflamación en la rodilla derecha.

Ureña golpea a Acuña; Bravos se vengan venciendo a Marlins

En Atlanta, Ronald Acuña no tuvo siquiera la oportunidad de conectar su cuarto jonrón consecutivo en el primer turno de un juego. José Ureña se encargó de propinarle un pelotazo en el primer lanzamiento del encuentro del miércoles, lo que casi generó una gresca.

Luego, Dansby Swanson se hizo cargo de vengar al novato venezolano, al conectar un jonrón de dos carreras para que los Bravos de Atlanta vencieran 5-2 a los Marlins de Miami.

El pitcheo del dominicano Ureña golpeó a Acuña en el codo izquierdo y desató un altercado en que las bancas y bullpens de ambos equipos se vaciaron en un par de ocasiones.

Acuña había bateado cuadrangular en el primer turno de una doble cartelera ante los Marlins el lunes. Les repitió la dosis en el juego del martes, y Atlanta volvió a imponerse.

Así que difícilmente los Bravos iban a considerar que el pelotazo al venezolano era un accidente, pese a que el descontrolado Ureña ha golpeado a 11 rivales en esta temporada, con lo que está empatado con la mayor cifra en la Liga Nacional.

El manager de los Bravos, Brian Snitker, fue expulsado a raíz del conato de riña. Snitker insultó a Ureña y lideró a los Bravos cuando abandonaron el dugout por primera ocasión para involucrarse en una serie de empujones y discusiones en el terreno.

“Para ser sincero con ustedes, no estoy seguro de que nunca antes me hubiera sentido así vistiendo un uniforme de béisbol”, dijo Snitker. “Me rebasaron las emociones. Ese chico (Acuña) no se merecía algo así”.

La recta de Ureña, a 97 mph, causó dolor evidente en Acuña, quien se alejó corriendo del plato hacia la línea de la antesala y permaneció en cuclillas mientras recibía atención del kinesiólogo George Poulis.

Mientras, los jugadores protagonizaban la primera confrontación, cerca del montículo.

“Es la recta más rápida que ha lanzado en todo el año. Claramente tuvo la intención de golpearlo, y eso no está bien”, dijo el primera base de los Bravos, Freddie Freeman. “Ojalá que se tomen medidas al respecto”.