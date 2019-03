$!Eloy Jiménez entre los bajados por los Medias Blancas

Los White Sox de Chicago enviaron el miércoles al campamento de ligas menores al outfielder dominicano Eloy Jiménez, su mejor prospecto, y al lanzador Dylan Cease, su tercera mejor promesa.

También fueron movidos a Triple-A Charlotte el derecho Jordan Stephens (No. 29) y el catcher Seby Zavala (No. 22).

El outfielder Micker Adolfo (No. 8) fue enviado a Doble-A Birmingham y el club reasignó al catcher Zack Collins (No. 12), los derechos Jimmy Lambert (No. 19) y Donn Roach y al outfielder Luis Robert (No. 4) al campamento de ligas menores, segun imformó MLB.COM.

Con estos movimientos, los White Sox tienen 47 peloteros restantes en el campamento del equipo grande, 25 pitchers, cuatro receptores, nueve jugadores de cuadro y nueve patrulleros.