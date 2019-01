$!En el 2019: Un año donde el béisbol de Grandes Ligas promete ser mejor

Con un desdén evidente y sin ninguna piedad, el miembro del Salón de la Fama se queja del momento que vive el béisbol.

La pelota más liviana, opina, está creando más jonrones. Los pitcher son frágiles. Las bases robadas son cada vez más raras. Los managers no son tan inteligentes como antes. Hay demasiados equipos “de mentira” en el fondo de la tabla. El béisbol, insiste el hombre, no es ni la sombra de lo que era antes, y los mejores peloteros de esta época no podrían competir con los mejores jugadores de su generación, según escribe Anthony Castrovince en MLB.com

¿Lo dijo hace poco en Twitter? ¿En un comentario de Facebook? ¿O fue un programa de radio?

No.

Esto lo dijo Ty Cobb en un artículo de 1952. Los lamentos de Cobb a Life Magazine suenan muy familiares, ¿no es verdad? Bien sean malhumorados veteranos que detestan cualquier cosa que haya venido después de ellos, o fanáticos soñando con eso días de juventud en los que la grama era más verde y el béisbol era perfecto, no es inusual que la gente endiose a la pelota que se jugaba antes criticando hasta más no poder al béisbol de hoy.

Tampoco es raro escuchar a otros guiarse por la problemática premisa según la cual el béisbol es una institución que no cambia. El béisbol se beneficia y sufre a la vez por esa ilusión de inmutabilidad, esa sensación totalmente errada según la cual un observador traído desde cualquier otra época pasada - la de Cobb, digamos-se sentiría complemente desconcertado y desorientado en virtualmente cada aspecto de la vida moderna, pero milagrosamente sería capaz de sentirse en casa si lo llevaran a un estadio a ver un juego de pelota.