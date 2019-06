Espectacular pisa y corre de Tatis III... anotó con elevadito a segunda

Muy rara vez, un elevado al cuadro se convierte en uno que produzca carrera. Pero muy rara vez los jugadores hacen jugadas de mano a mano como Fernando Tatis III.

Con un out en la primera entrada de la derrota del domingo 11-10 en 11 entradas ante los Piratas, Tatis se ubicó en la tercera base después de que Manny Machado pegó un doble al principio. Hunter Renfroe se sacó elevado al segunda base Kevin Newman.

Newman atrapó la bola y se volvió hacia el parador en corto Jung Ho Kang después de que Tatis marcó y corrió unos pasos por la línea de la tercera base. Cuando Newman se aferró como para comenzar a tocar la bocina, el fenómeno novato de los Padres aceleró hacia el home, desafiando el brazo de Newman.

“[Estaba] esperando el momento en que se duerma”, dijo Tatis, “luego me fui”.

Tatis fue inicialmente llamado out, pero no tenía dudas. El ex primer prospecto en todo el béisbol trotó confiadamente de regreso al dugout, obteniendo la felicitación de todos sus compañeros. Los Padres desafiaron, y la revisión del video mostró que Tatis deslizó su mano bajo la etiqueta del receptor Elías Díaz.

“Hizo una jugada agresiva”, dijo Newman. “Él me atrapó en mis talones. Realmente nada más que eso. Lo tomaré como un momento de aprendizaje y nunca dejaré que eso vuelva a suceder “.

Terminó en vano en un evento de casi cinco horas en el PNC Park, pero el manager Andy Green todavía reconocía lo singular que era esa jugada de tono de tono de su dinámico novato.

“Esa fue una manera especial de comenzar un juego de béisbol”, dijo Green. “Es un atleta especial, y hace cosas increíbles”.