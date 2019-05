$!Fernando Tatis Jr. a la lista de lesionados de Padres por 10 días

Los Padres no tomarán riesgos con su prospecto de 20 años. El equipo espera colocar al dominicano Fernando Tatis Jr. en la lista de lesionados de 10 días, por dolores en la corva izquierda, según informaron fuentes. Aún no está claro cuánto tiempo podría Tatis estar fuera y se le siguen realizando pruebas médicas. El equipo no ha hecho oficial el movimiento, pero esperan que sea una pasantía rápida por la lista.

El campocorto novato sufrió la lesión el domingo en Washington, cuando se estiró para poder hacer una atrapada en la segunda base, según informó MLB.COM.

Tatis comenzó la temporada bateando para .300 de promedio, .360 de porcentaje de embasarse y .550 de slugging, con seis jonrones y demostrando una gran defensa de las paradas cortas. Ha sido el catalizador del buen comienzo de San Diego en la temporada.