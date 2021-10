$!Framber Valdez no aguantó la presión en primer juego de la Serie Mundial

El zurdo dominicano Framber Valdez no lució bien en su primer partido de por vida en la Serie Mundial.

Valdez permitió cinco carreras en apenas dos entradas de trabajo y el dominicano reconoció que la presión simplemente lo venció.

“Era mi primer partido de serie Mundial, así que no voy a decirles que no sentí la presión o que no sentí tensión”, dijo Valdez después de la derrota.

“Traté de hacer todo lo posible para mantener las cosas en calma, bajar la adrenalina y controlar la emoción que sentía”, agregó el quisqueyano.

Pero luego de ver a los Astros caer debajo con una derrota en la Serie Mundial, el dominicano dice que ahora lo que hay que hacer es seguir adelante.

“Ya esa derrota pasó. Ahora lo que uno tiene que hacer es mirar hacia delante y ganar los partidos que vienen el lo adelante. Es una serie muy larga para preocuparse por el primer día”, dijo.