$!Harper de nuevo cabildea para traer a Trout a los Filis; ¿contradice una regla de MLB?

CLEARWATER, FLORIDA. Ahora lanzando para los Filis de Filadelfia, Bryce Harper.

El nuevo bateador de los Filis ha cabildeado nuevamente para que la superestrella Mike Trout se una a la franquicia en 2021, una posible violación de la regla de manipulación de las Grandes Ligas de Béisbol.

Trout, dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana con los Angelinos de Los Ángeles, creció cerca de Filadelfia, asistió al desfile de la victoria de los Filis en el 2008 cuando tenía 17 años y tiene boletos de temporada para los Eagles. El jardinero de 27 años se convertirá en agente libre después de la temporada 2020.

“Si no crees que voy a llamar a Mike Trout para venir a Filadelfia en 2020, estás loco”, dijo Harper a SportsRadio 94WIP en Filadelfia el martes.

Los Filis le dieron a Harper un contrato de 13 años la semana pasada, el mayor acuerdo en la historia del béisbol con 330 millones de dólares. Harper le dijo al dueño del equipo John Middleton que está dispuesto a ayudar al conjunto a reclutar agentes libres y venderles la idea para jugar por un ganador en Filadelfia.

Pesca de truchas, algo así.

“Para mí, puedo hablar con Trout, o quien sea, un agente libre de renombre o quien quiera venir a Filadelfia o esté pensando en venir a Filadelfia, puedo decir ‘Oye, este es el lugar para estar. Aquí es donde los fanáticos son geniales, los propietarios lo entienden, nuestro gerente es increíble “, dijo Harper. “Realmente puedo confiar en mí mismo al poder decir que podemos hacerlo de la manera correcta, somos los Filis de Filadelfia y queremos a quien quiera que quiera venir a Filadelfia”.

“Si no quieres venir a Filadelfia, entonces no vengas. No seas parte de esto. Pero si quieres ser parte de un equipo ganador y una cultura ganadora, entonces vamos a necesitar a los mejores jugadores para hacer eso. No creo que John tenga miedo de salir y conseguir los mejores jugadores que necesitamos”, dijo.

Harper hizo su primer lanzamiento para Trout el sábado en su conferencia de prensa introductoria en Clearwater.

“Estoy ganando US$26 (millones) al año. Eso también será capaz de atraer a otros muchachos para construir esta organización”, dijo el jardinero de 26 años. “Hay otro tipo en aproximadamente dos años que estará disponible. Veremos qué pasa con eso”.

Harper podría hacer su debut en un juego de entrenamiento de primavera para los Filis este fin de semana. Trout jonroneó el martes en una exhibición para los Ángeles contra los Cachorros.

Major League Baseball aún no ha dicho si investigará en los comentarios de Harper.

La Regla 3 (k) dice: “Para preservar la disciplina y la competencia, y para evitar la tentación de jugadores, entrenadores, mánagers y árbitros, no habrá negociaciones ni tratos con respecto al empleo, ya sea presente o potencial, entre cualquier jugador, entrenador o mánager y cualquier club de la Liga Mayor o Menor que no sea el Club con el que el jugador está bajo contrato”.