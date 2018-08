Hijo de Iván Rodríguez entra en pelea por el Novato del Año de la Liga Nacional

SAN FRANCISCO. Dereck Rodríguez hizo la primera apertura de su carrera el 3 de junio, más de dos meses después del inicio de la temporada regular. Esa no suele ser la receta tradicional para que alguien opte por el premio al Novato del Año, pero el lanzador de los Gigantes sigue recordando que hay que empezar a ponderarlo.

Rodríguez (6-1, 2.25 de efectividad) afianzó su candidatura el domingo al dominar a los Piratas durante siete entradas y llevarse la victoria por 4-3. Permitió una sola carrera con dos hits, al tiempo que ponchó a cuatro. Fue su octava apertura de calidad consecutiva.

“Siempre encuentra la forma”, dijo el manager de San Francisco, Bruce Bochy, acerca del hijo del Salón de la Fama Iván Rodríguez. “Es un tremendo competidor también. Ustedes pueden ver lo tranquilo que está en la lomita. Ha llegado lejos en los juegos de forma consistente”.

Después de ver a Rodríguez tirar siete entradas en blanco y salir sin decisión en su apertura anterior, la ofensiva de los Gigantes lo apoyó el domingo. Con la labor, el derecho puso su efectividad en 2.25, la segunda mejor de la Liga Nacional entre los serpentineros con al menos 80 entradas lanzadas. Jacob deGrom es primero, mientras que Aaron Nola, Max Scherzer y Clayton Kershaw completan los primeros cinco. Se trata de cuatro lanzadores que han ido al Juego de Estrellas, dos ganadores del Cy Young y un novato que sigue demostrando una consistencia increíble, según informó Oppegaard de MLB.COM.

Rodríguez sonrió cuando se le preguntó acerca del Novato del Año.

“Después de cada salida pienso en eso, pero controlo lo que puedo controlar”, dijo Rodríguez. “Los otros están teniendo buenos años. (Juan) Soto está teniendo tremenda temporada, al igual que (Ronald) Acuña y (Brian) Anderson, así que es una buena carrera”.

Inevitablemente, la carrera de Rodríguez comenzó bajo la sombra de su padre, el 14 veces convocado al Juego de Estrellas, Rodríguez.

“Toda la vida he estado esperando por eso, por hacerme mi propio nombre”, dijo Dereck. “Yo sabía que iba a pasar cuando me subieron, lo del hijo de Pudge y todo eso, pero estoy feliz. Poco a poco me voy separando a mí mismo de él un poco más”.

¿Algo que nunca logró Pudge? Ganar el premio al Novato del Año.