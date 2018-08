Javier Báez debe ser el JMV en la Liga Nacional, considera Maddon

CHICAGO. ¿Cuál es la mejor manera para determinar quién es el Jugador Más Valioso de un equipo? ¿Es el promedio de bateo? ¿Las carreras empujadas? Quizás haya que ver el paquete completo y considerar al intermedista puertorriqueño de los Cachorros, Javier Báez, según un reportaje de Carrie Muskat en MLB.com.

Báez llegó al sábado encabezando la Liga Nacional con 84 carreras empujadas, pero ocupando el 44to lugar con un porcentaje de embasarse de .333. El oriundo de Bayamón inició a la jornada décimo en bateo en el Viejo Circuito con promedio de .299.

“Es un signo de estos tiempos”, dijo el manager Joe Maddon. “A los del mundo analítico no les va a gustar eso. Pero en este momento, si te equivocas con Javy, le va a pegar duro a la bola. Vladimir Guerrero era muy bueno en eso. No hay buenos videos de Yogi Berra, pero también era tremendo bateador de bolas malas. Pienso que cada cierto tiempo aparecen jugadores que no entran en el molde y son capaces de pegarle a la pelota con la maceta del bate, así ésta no esté entre los parámetros de la zona.

“No creo que alguien quiera creer que un jugador que no tenga un porcentaje de embasarse considerablemente más alto que su promedio de bateo deba ser digno del JMV, pero miren lo que [Báez] está haciendo”, añadió Maddon.

¿Y qué está haciendo el boricua?