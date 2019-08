$!Jonrón de Austin Romine da triunfo a Yanquis sobre Diamondbacks

Los Yanquis afrontarán los últimos dos meses de la temporada con lo que tienen, lanzadores tambaleantes, titulares lesionados y todo lo demás.

Luego que Masahiro Tanaka no pudo sostener el miércoles una ventaja de dos carreras en una victoria 7-5 sobre Arizona interrumpida por la lluvia, en lo que se convirtió en la última apertura de Zack Greinke para los Diamondbacks, el gerente general de los Yanquis Brian Cashman reconoció que fracasó en encontrar más ayuda en el pitcheo a un precio razonable antes que concluyera el plazo para cerrar canjes.

“No fue por falta de esfuerzo”, dijo. “Estuvimos sondeando con todos los equipos. Por algunos jugadores, obviamente, no se pudo. En otras circunstancias, esos jugadores no estaban realmente disponibles aun cuando se habló ampliamente sobre ellos en el entorno público”.

Nueva York tiene marca de 68-39 y empezó el miércoles con una ventaja de ocho juegos sobre Tampa Bay, el segundo lugar en el Este de la Liga Americana, después que Austin Romine conectó un jonrón de dos carreras para adelantar a los neoyorquinos en el séptimo inning y llevarles a asegurar un empate en la serie de dos juegos.

Aún así, el cuerpo de abridores de los Yanquis ha lucido vulnerable, con Tanaka, James Paxton y J.A. Happ titubeantes, y CC Sabathia en la lista de lesionados por tercera vez en el año. Nueva York espera que el abridor Luis Severino y el relevista Dellin Betances regresen de lesiones que han mantenido a los dominicanos fuera desde la pretemporada.

Los aficionados de los Yanquis esperaban alguna adquisición brillante, como la que hizo Houston cuando adquirió a Greinke de los Diamondbacks poco después de su último lanzamiento contra Nueva York.

“Justo ahí celebrando una victoria con esos muchachos y observando alrededor en el camerino y sé que tenemos todo lo que necesitamos para ser un equipo campeón”, dijo el manager de los Yanquis, Aaron Boone. “Eso no cambia. Tengo fe absoluta en Brian y su staff en que siempre van hacer lo mejor para esta organización, en cuanto a si son cosas a corto o largo plazo. Por lo tanto, el hecho de que algo no sucedió significa que no se pudo. Así que estamos listos para avanzar ahora que este día oficialmente quedó detrás de nosotros”.

Los Yanquis habían estado en busca de pitcheo y podrían haberse fijado en Greinke de cara al plazo de las 4 de la tarde para realizar canjes. El veterano les dio una impresionante exhibición de primera mano, al ponchar a siete y lanzar pelota de dos carreras a lo largo de cinco entradas. Estaba en camino a ganar antes del vuelacercas de Romine ante Yoshihisa Hirano (3-5).

En cambio, Greinke, de 35 años, se dirige a Houston, donde jugará para un rival y perenne contendiente en la Liga Americana. Los Diamondbacks obtuvieron un cuarteto de prospectos a cambio: los derechos Corbin Martin y J.B. Bukauskas, el jardinero Seth Beer, y el versátil Joshua Rojas.

Tim Locastro pegó su primer jonrón en Grandes Ligas para abrir la novena entrada ante el cubano Néstor Cortés Jr. Su compatriota Aroldis Chapman entró de relevo, permitió otra carrera y llevó al plato la carrera del empate, antes de certificar su 27mo salvamento.

Adam Ottavino (4-3) se llevó la victoria con un inning en blanco.

Por los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte de 2-0. Los venezolanos Eduardo Escobar de 5-0 con una anotada y una producida; Wilmer Flores de 5-2; y David Peralta de 4-3 con una anotada y una empujada.

Por los Yanquis, el dominicano Edwin Encarnación de 3-1 con una anotada. El venezolano Gleyber Torres de 4-1 con una anotada y una producida. El colombiano Gio Urshela de 4-1 con una anotada.