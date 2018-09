José Reyes sobre Mets: “Sé que no voy a estar aquí el año que viene”

LOS ÁNGELES. El dominicano José Reyes se movió ligeramente hacia adelante en su silla del clubhouse de visitante en el Dodgers Stadium, moviendo su cabeza de un lado a otro mientras reconocía una verdad que preferiría no admitir.

“Sé que no voy a estar aquí el año que viene”, dijo Reyes, “así que tengo que aprovechar cada oportunidad y tratar de disfrutar del juego, porque no sé si voy estar jugando pelota la próxima temporada. Quiero disfrutar este mes junto a mis compañeros, porque no sé qué pasará en el futuro conmigo”.

Consciente de que está en su último mes con los Mets, Reyes ha estado tratando de guardar cuantos recuerdos pueda de estos últimos días de lo que él mismo ha denominado “el peor año de mi carrera”.

Aunque el veterano de 35 años no ha descartado un regreso a los Mets (dijo que no tendría problema en aceptar un contrato de ligas menores durante la temporada muerta), entiende que probablemente ese deseo no sea mutuo. Con el dominicano Amed Rosario y otros jugadores del cuadro como Todd Frazier, Jeff McNeil, el venezolano Wilmer Flores y T.J. Rivera pautados para regresar en el 2019, no hay muchas oportunidades para Reyes, quien batea .197 con cuatro jonrones, cinco bases robadas y .601 de OPS en 98 juegos.

A diferencia del año pasado, cuando Reyes bateó .199 en sus primeros 75 partidos pero luego se recuperó ligando .295 con .865 de OPS el resto del camino, ganándose así un contrato de US$2 millones en el invierno, su mejoría este año no ha sido tan dramática. Desde el 14 de julio, batea .260 con .842 de OPS.

“Aunque he mejorado últimamente, no ha sido tan bueno”, reconoció Reyes. “Esta ha sido la peor temporada de mi vida”.

Durante meses, Reyes ha dicho que no jugar todos los días ha contribuido a sus problemas, pero eso no va a cambiar mucho en septiembre. La presencia de McNeil como potencial candidato para el puesto de segunda base regular le ha quitado tiempo de juego a Reyes, mientras que Rosario y Frazier han monopolizado las oportunidades en el lado izquierdo del cuadro. Estos últimos dos tienen un puesto garantizado en el roster del año entrante, mientras que McNeil o una contratación en el invierno se encargarán de la intermedia.

Eso deja a Reyes, el líder de todos los tiempos de los Mets en triples y bases robadas, sin puesto.

Aunque Reyes ha repetido que se quiere retirar con los Mets, preferiría firmar en otro equipo antes que dejar el béisbol.

“He estado en este juego por mucho tiempo, hermano”, dijo Reyes, apuntando que se siente tan saludable como en los mejores momentos de su carrera de 16 años. “Pero esto es lo que me gusta hacer. Si mi cuerpo dice que sí y hay una oportunidad por ahí, quizás la tome”, según informó Anthony DiComo de MLB.COM.

Mientras tanto, Reyes continuará pasando el tiempo con Rosario, su pupilo, y también con David Wright, quien regresó al clubhouse de los Mets el fin de semana pasado. Al quisqueyano le gustaría volver a jugar una vez más en el lado izquierdo del cuadro junto a Wright, algo que no sucede desde el 2011.

“Va a ser algo bien emocionante, porque David y yo tenemos una relación muy cercana”, contó Reyes. “Todavía echamos broma como hace 10 años. Eso no es algo muy frecuente. Me emociona pensar en eso. Ojalá suceda”.