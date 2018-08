La clasificación es necesaria para cinco equipos en las Grandes Ligas

Pero para cinco conjuntos, no llegar a octubre sería un rotundo desastre, una oportunidad perdida para un equipo que se lo jugó todo. Aquí presentamos las cinco novenas que tienen más en juego en estos dos meses finales, en el reportaje firmado por Will Leitch en MLB.com.

1. Dodgers

Con todo el ruido que han estado haciendo los Dodgers, y con la cantidad de talento que tienen, cualquiera podría pensar que tienen cinco juegos de ventaja en la División Oeste de la Liga Nacional. Pero no es así. El viernes con ventaja de 1.0 sobre los Diamondbacks. Desde que adquirieron a Manny Machado, su foja es de 8-6, y lo que les viene no es fácil: la revancha contra los Astros el fin de semana, seguido por una gira de seis contra Atléticos y Rockies. Los Dodgers siguen siendo los favoritos para ganar la división. Parecen estar armados. Pero todavía no han logrado nada. ¿Se imaginan si quedan fuera de la postemporada un año después de llegar al Juego 7 de la Serie Mundial? ¿Después de buscar a Machado?

2. D-backs

3. Cerveceros

4. Marineros

5. Nacionales

Aquí está en juego una era completa del equipo y la reputación de toda la directiva. Quedarse con Bryce Harper (y otros posibles agentes libres) el 31 de julio fue probablemente lo correcto, pues los Nacionales no querían ser el equipo que cambiara a la figura central del béisbol en Washington por los últimos seis años. Sin embargo, fue un riesgo. Y más que eso, un voto de confianza para un equipo con todo el talento del mundo pero que no termina de jugar al tope de sus capacidades. El equipo ha torturado a sus fanáticos por años, llegando hasta octubre para luego no poder pasar de la primera ronda. Si en el año del todo o nada se quedan fuera de octubre, ¿qué pasará después? Bueno, este equipo todavía debe de estar bien en el 2019, con Max Scherzer, Stephen Strasburg, Trea Turner y el dominicano Juan José Soto al frente. Pero no será fácil recuperarse del descalabro que significaría perderse los playoffs.