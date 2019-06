$!La ley que no detuvo el negocio útiles deportivos

En 1987, cinco años antes de llegar a la cabeza de la Secretaría de Deportes, Elías Wesín Chávez veía con preocupación cómo la utilería deportiva que entregaba el Gobierno inundaba las compraventas, desnaturalizando la idea del programa.

Fue entonces cuando, como diputado del Partido Quisqueyano Demócrata (PQD), sometió a la Cámara Baja un proyecto que castigaba la comercialización en esos negocios del material deportivo, que se convirtió en la Ley 64-87.

Una ordenanza que incluye penas económicas, incautación del material y dobla el castigo al que reincida.

“Las denuncias de negocios de compra-venta atestadas de utilería deportiva me inspiró a producir la pieza”, dice Wesin Chávez a DL. “Lamentablemente, el bloque del PLD de entonces constituido por 12 diputados, boicoteó la pieza debilitando su régimen de consecuencias y otras modifi- caciones sutiles que le quitaron efectividad”.

Si bien la venta masiva de utilería deportiva de segunda mano no se limita a las compraventas o mercados de pulgas, las cinco denuncias de robos a academias de las Grandes Ligas ha reabierto el debate de un negocio dinámico, con poca regulación.

Wesin Chávez cree que es tiempo de actualizar la ley, para ayudar a hacer frente a negocios irregulares.

“Esta también me inspiró a romper con el esquema que había en SEDEFIR de distribuir los implementos deportivos. Cambié radicalmente la distribución de la pirámide olímpica, es decir, los útiles (antes de mi gestión) se entregaban masivamente a las federaciones bajo el supuesto de que estas las entregaban a las asociaciones y estas a su vez las entregaban a clubes y ligas. Resultado: Compraventas llenas de útiles deportivos”, dice Wesin Chávez.

“Ante esta situación enojosa, decidí ir a la base del deporte, les quité esa potestad a las federaciones y entregaba bajo monitoreo constante, los útiles (guantes, pelotas, bates, uniformes, tatamis, raquetas, balones, mallas, etc) directamente a los clubes y ligas. Esto me trajo muchos pleitos con el Comité Olímpico y Federaciones, pero hoy, si haces una encuesta, los deportistas me lo agradecen. Duré 2 años en el Ministerio (entonces Secretaría, hasta 1994) de Deportes bajo mucha presión de sectores que no les interesa la masificación deportiva”, recuerda el político.