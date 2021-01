$!La Liga Mexicana de Béisbol definió su calendario para el verano 20201

Las series inaugurales que arrancarán el viernes 21 de mayo son:

• Leones de Yucatán vs. Piratas de Campeche• Tigres de Quintana Roo vs. Olmecas de Tabasco

• El Águila de Veracruz vs. Diablos Rojos del México• Guerreros de Oaxaca vs. Pericos de Puebla

• Generales de Durango vs. Mariachis de Guadalajara• Algodoneros de Unión Laguna vs. Bravos de León

• Saraperos de Saltillo vs. Rieleros de Aguascalientes• Toros de Tijuana vs. Tecolotes de los Dos Laredos

Y para el martes 25 de mayo, se abren los restantes estadios que componen a la LMB con las siguientes series:

• Olmecas de Tabasco vs. Leones de Yucatán• Piratas de Campeche vs. Tigres de Quintana Roo

• Diablos Rojos del México vs. Guerreros de Oaxaca• Pericos de Puebla vs. El Águila de Veracruz

• Mariachis de Guadalajara vs. Saraperos de Saltillo

• Bravos de León vs. Generales de Durango• Rieleros de Aguascalientes vs. Algodoneros de Unión Laguna• Acereros de Monclova vs. Toros de Tijuana

• Tecolotes de los Dos Laredos vs. Sultanes de Monterrey