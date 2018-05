La relación victorias/derrotas no dice cuán efectivos han sido pitchers criollos

El caso dominicano en 2018

López: El petromacorisano de 24 años no ha tolerado más de dos carreras en ninguna de las cinco aperturas que ha tenido y solo en una aceptó más de cuatro hits. Su labor más breve fue de cinco entradas ante los Astros y ponchó 10 Atléticos, pero todavía no se apunta su primer triunfo. Al ex de los Nacionales la oposición apenas le batea .204 y factura 25 ponches en 30.1 entradas con 15 boletos y WHIP de 1.22.

García: El oriundo de Pedro Brand, donde es conocido como Malibú, tiene el tercer mejor promedio de carreras limpias de toda la MLB y segundo en la Liga Nacional (1.09), solo detrás de Cueto (0.84) y Sean Manae (1.03) con cuatro vueltas aceptadas en 33 episodios de 15 hits y 23 ponches. El derecho de segundo año no se ha intimidado ante rivales de alcurnia como Mets, Yankees, Cachorros, Dodgers y a los Filis los ha domado dos veces. En seis presentaciones solo aceptó dos vueltas en uno, el máximo de hit es cinco, lo mismo que de boletos. Jarlin solo ha tenido decisión en uno.

Ureña: Como García, jugar en un equipo modesto como los Marlins no augura buen respaldo. Ureña fue inefectivo en tres de sus primeros cinco apariciones, pero en cuatro de ellas ha sido otro lanzador, incluidas tres de apenas una vuelta. El responsable de abrir la campaña en Miami ya colecciona 32 ponches, su efectividad la ha moderado a 4.28, pero todavía no llega la primera victoria.

Martínez: A juzgar por el desempeño, el Tsunami debería tener 6-1 y no 3-1. Tras tropezar en la apertura ante los Mets (seis boletos en cuatro entradas y cuatro carreras), el de Puerto Plata solo ha cedido tres rayitas en las siguientes 29 innings donde ha sometido al ponche a 40 bateadores.

Los Cardenales han ganado las seis presentaciones en las que Martínez ha lanzado con un WHIP general de 1.04, un trayecto en el que el criollo ha trabajado partido de 8.1 capítulos y dos de siete.

Colón: Los atletas suelen responder con eufemismos cuando se les pregunta sobre las metas personales, pero el derecho de Altamira no esconde en público su deseo de destronar a Juan Marichal entre los dominicanos con más triunfos y a Dennis Martínez entre los latinos.

De momento, de las cuatro aperturas de Colón solo una no fue de calidad (seis entradas de tres carreras o menos), incluido coquetear con un partido perfecto ante los Astros hasta la octava entrada. A tres semanas de cumplir los 45 años, el de los Rangers solo ha cedido tres bases en 31.1 capítulos.

Cueto: En las próximas horas se sabrá si el petromacorisano continuará lanzando en este curso, pero de momento su récord de 3-0 no dice todo lo bueno que ha sido.

El único partido que los Gigantes perdieron con el criollo en la lomita fue 1-0 ante los Diamondbacks de Arizona, uno donde él tiró siete entradas de dos hits con 11 ponches. En un solo choque aceptó dos carreras.

