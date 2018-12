$!Las Estrellas se recuperan de una desventaja 5-0 para vencer a los Gigantes

SANTO DOMINGO. Las Estrellas Orientales derrotaron superaron un déficit de 5-0 para derrotar a los Gigantes del Cibao 6-5 en un partido disputado en el Estadio Julián Javier y tras el cual el conjunto petromacorisano mantiene la cima del liderato del torneo de béisbol.

Junior Lake disparó un sencillo impulsador de dos carrera en el noveno episodio para darle la ventaja 6-5 a las Estrellas, que tuvieron tres rallies de dos vueltas, los últimos dos entre octavo y noveno episodio en el partido disputado la noche del viernes.

Scott Barlow recibió una ventaja de 5-0 en el tercero, cuando los Gigantes contaron con un jonrón con las bases llenas de Eloy Jiménez. Barlow permitió las primeras dos de los verdes en el cuarto acto.

El relevo de la parte final fue incapaz de contener a los líderes del torneo que han sabido ganar partidos regresando. Lisalverto Bonilla recibió el mayor castigo de los cibaeños, pero sus compañeros Justin Ferrell, Ivan Piñeyro, Jordan Harrison, Al Alburquerque , Román Méndez, Jumbo Díaz, Chris Smith y Wirfin Obispo se combinaron para permitir tan solo dos indiscutibles, uno contra Piñeyro y el otro ante Méndez.

Smith (1-0) se llevó la victoria al tirar un octavo perfecto de tres ponches y Wirfin Obispo, quien tuvo la carrera del empate en segunda y un out, solucionó el episodio al ponchar a Ronald Guzmán y dominar con elevado al shortstop a Moisés Sierra para su salvamento número siete.

Obispo abrió la entrada con boleto a Ramón Torres y luego Abiatal Avelino se sacrificó para mover el corredor a segunda. El partido lo perdió Ramón Ramírez (0-1).

Los Gigantes fabricaron cinco carreras en el tercer episodio cuando después de dos sencillos consecutivos, Ronald Guzmán disparó sencillo al prado izquierdo que impulsó a Ramón Torres desde la intermedia. Moisés Sioerra fue golpeado y se llenaron las bases y Eloy Jiménez coronó el racimo de cinco vueltas con un jonrón con las bases llenas lo que provocó la salida de Lisalverto Bonilla.

Poco a poco las Estrellas fueron descontando. Primero con dos en el cuarto que llegaron después de dos outs. Francisco Mejía disparó sencillo al central y Marty Herum siguió con doble para dejar hombres en posición anotadora. Un wild pitch del lanzador Scott Barlow permitió a Mejía anotar la primera oriental y luego Audry Pérez conectó doble al prado izquierdo y anotó Mart Herum.

En el octavo volvieron a atacar las Estrellas, ahora ante el relevista Carlos Ramírez. Fernando Tatis Jr. (al central); Junior Lake (al derecho) y José Miguel Fernández (al derecho) conectaron sencillos consecutivos, con el tercero de los cuales anotó Tatis Jr y quedaron hombres en las esquinas. Chris Madera entró a correr por Fernández. Mejía disparó otro sencillo al derecho y anotó Lake la segunda del episodio y cuarta del partido de los verdes. Fue todo para Ramírez, que fue sustituido por Domingo Tapia, quien cerró la entrada.

Las Estrellas siguieron con dos más en el noveno ante el relevista estelar de los Gigantes Ramón Ramírez, quien vino a lanzar un relevo largo de dos entradas. No resultó. Con un out las Estrellas llenaron las bases y en esa situación Lake disparó sencillo que remolcó a Orlando Calixte y a Emilio Gustave. En la acción Tatis Jr. fue puesto out en tercera.