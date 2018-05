Leonys Martín sale en defensa de Robinson Canó

SEATTLE. El jardinero cubano de los Tigres, Leonys Martín, dice que ha hablado con Robinson Canó y que confía en su amigo y ex compañero de equipo.

Martín afirma que no puede ser verdad que el intermedista dominicano de los Marineros haya usado un diurético recetado por un médico en la República Dominicana para impedir la detección de sustancias para mejorar el rendimiento. MLB suspendió a Canó por 80 juegos el martes.

Martín y Canó fueron compañeros en Seattle en el 2016 y durante gran parte del 2017.

“Somos muy buenos amigos”, dijo Martín. “Está pasando por un mal momento ahora mismo. No es un proceso fácil. Como su amigo, no lo creo. Conozco a Robbie y él no es el tipo de jugador que vaya a faltarle al respeto al juego. No tenía necesidad de hacerlo. No tenía motivo”, informó Gregg Bell de MLB.COM.

Canó, de 35 años de edad, fue operado en octubre del 2015 por hernias abdominales luego de disputar 156 juegos por Seattle. Era la segunda temporada del contrato de 10 años y US$240 millones que Canó firmó con los Marineros antes del 2014.

“Compartí un clubhouse con Robinson Canó”, dijo Martín. “Es un muchacho que tiene que estar pendiente a lo que come. Por eso es que estaba tratando de cuidar su estómago o lo que sea.

“No es para poner una excusa, pero no creo que haya hecho algo semejante. Conozco a Robbie. No es ese tipo de muchacho. No tenía motivo para hacerlo. ¿Dos cientos cuarenta millones? Es un muchacho que [está] cerca de Cooperstown. Tenía mucho que perder. No hay motivo para pensar que Robbie Canó hizo algo así. Es el tipo de muchacho que jamás lo haría.

“¿Acaso le hace falta más dinero? Piensen en eso”.

Martín también se molestó de ver a otros jugadores de Grandes Ligas burlarse de Canó por poner excusas.

“Donde quiera que vas, ves a la gente hablando de Robbie. Ves a jugadores en las redes sociales hablando mal de Robinson Canó”, dijo Martín. “Ni saben qué fue lo que pasó. Eso es lo que no entiendo. Por eso estoy tan enojado. Es un jugador especial y en este deporte debemos ser una familia. No hay que juzgar a nadie en este juego. Por eso no lo entiendo”.